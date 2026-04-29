하나카드, 美 H Mart와 제휴…캐시백 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 29일 H Mart와 제휴해 최대 30달러 캐시백 프로모션을 진행한다.
- 이번은 국내 카드사와 북미 한인 유통 첫 사례로 해외 거주 고객 대상으로 확대한다.
- 5월1일부터 7월31일까지 월 200달러 이상 결제 시 매월 10달러 하나머니를 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 하나카드가 미국 최대 한인 유통업체인 H Mart와 제휴해 최대 30달러의 캐시백을 제공하는 공동 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.
이번 협업은 국내 카드사와 북미 한인 유통 채널 간의 첫 사례로, 혜택 대상을 해외 여행객뿐만 아니라 ▲현지 유학생 ▲주재원 ▲이민자 등 해외 거주 고객으로 확대한 것이 특징이다. 제휴 파트너인 H Mart는 미국 전역에 100여개 매장을 운영 중인 최대 규모의 아시안 슈퍼마켓 체인이다.
프로모션은 오는 5월 1일부터 7월 31일까지 3개월간 진행된다. 이벤트 응모 후 마스터카드 브랜드의 하나 개인 신용·체크카드로 H Mart에서 월 200달러 이상 결제하면 매월 10달러를 하나머니로 돌려받을 수 있다. 월 단위 실적 조건을 적용해 기간 내 조건을 모두 충족할 경우 최대 30달러까지 수령 가능하다.
성영수 하나카드 사장은 "이번 H Mart 제휴를 통해 해외 여행뿐 아니라 현지에서 거주하는 고객의 일상 소비 영역까지 혜택을 확장했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로 해외 전반의 결제 영역에서 하나카드다운 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com