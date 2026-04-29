순창군, 산림자원 관리 강화·생활권 녹지 확충 추진

AI 핵심 요약beta
- 전북 순창군이 29일 숲가꾸기사업을 본격 추진한다.
- 473ha 규모에 12억5000만원 투입해 산림 건강성과 산불 예방 강화한다.
- 대동산 일원 도시숲 조성으로 생활권 녹지 확대와 무장애 산책로 만든다.
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도시숲 조성 병행 기반 녹색 휴식공간 확대
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 체계적인 산림 관리와 생활권 녹지 확대를 위한 숲가꾸기사업을 본격 추진한다.
군은 산림의 생육 환경 개선과 공익적 기능 유지를 위해 조림 이후 사후 관리 중심의 숲가꾸기사업을 시행한다고 29일 밝혔다. 이번 사업은 산림 건강성 강화와 함께 산불 예방 기반 구축에도 초점을 맞췄다.
사업 규모는 순창군 일원 473ha로, 조림지 가꾸기와 어린나무·큰나무 가꾸기, 산불예방 숲가꾸기 등 4개 분야로 나뉘어 추진되며 총 12억 5000여만 원이 투입된다.
조림지 풀베기와 어린나무 생육 환경 개선, 솎아베기 및 산물 수집 등 단계별 관리가 진행되며 사찰과 문화재, 공공시설, 산책로 주변 등 산불 취약지역에 대해서는 예방 중심 숲가꾸기사업이 병행된다.
군은 이를 통해 산림의 건강성을 유지하고 안전한 산림 이용 환경 조성에 기여할 것으로 기대하고 있다.
이와 함께 대동산 일원에서는 유휴 산림자원을 활용한 도시숲 조성사업도 추진 중이다. 산책로 조성과 수목 식재, 쉼터 조성 등을 단계적으로 진행해 군민이 일상에서 이용할 수 있는 녹색 공간을 확충할 계획이다.
특히 무장애나눔길 조성사업과 연계해 노약자와 사회적 약자 등 누구나 편리하게 이용할 수 있는 산림 공간으로 조성한다는 방침이다.
군 관계자는 "산림 관리와 도시숲 조성은 쾌적한 생활환경 조성을 위한 핵심 사업"이라며 "군민이 체감할 수 있는 산림환경 조성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com