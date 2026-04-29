장수군, 산림치유·치유음식 결합 프로그램 운영 확대

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 29일 와룡자연휴양림에서 산림치유 프로그램을 운영했다.
- 숲길 걷기와 제철 식재료 치유음식 체험을 결합해 심신 회복을 도모했다.
- 참가자들은 스트레스 완화 효과를 높였고 군수는 지속 추진 의지를 밝혔다.
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웰니스 관광 자원화 기반 건강 생활문화 확산 추진
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 산림과 식문화를 접목한 체험형 치유 프로그램을 통해 힐링 관광 활성화에 나섰다.
장수군은 와룡자연휴양림에서 '치유의숲 산림치유 프로그램'을 운영했다고 29일 밝혔다. 이번 프로그램은 숲의 치유 기능에 건강한 식문화를 결합해 신체적·정서적 회복을 동시에 도모하는 데 초점을 맞췄다.
참가자들은 숲길 걷기 등 산림치유 활동을 통해 자연과 교감하고 제철 식재료를 활용한 치유음식 체험에 참여했다. 특히 건강식을 직접 만들고 시식하는 과정을 통해 올바른 식습관과 건강한 삶에 대한 이해를 높였다.
아울러 숲 해설과 명상, 오감 체험 프로그램을 병행해 일상 속 스트레스 완화와 심신 안정 효과를 강화했다.
참가자들은 "자연 속에서 건강한 음식을 만들고 체험하는 과정이 의미 있었다"며 "몸과 마음이 편안해지는 시간이었다"고 소감을 전했다.
이정우 군수 권한대행은 "산림과 음식, 문화를 결합한 프로그램을 통해 청정 장수에서 힐링의 시간을 제공하고자 했다"며 "앞으로도 일상 속 건강한 쉼을 위한 다양한 프로그램을 지속 추진하겠다"고 말했다.
한편 와룡자연휴양림 치유의숲 프로그램은 누구나 참여 가능한 열린 프로그램으로 장수군을 대표하는 웰니스 관광 콘텐츠로 자리잡고 있다.
gojongwin@newspim.com