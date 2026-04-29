전북기독교총연합회, 이남호 전북교육감 예비후보 공개 '지지'

AI 핵심 요약beta
- 전북기총은 29일 이남호 전북교육감 예비후보를 공개 지지했다.
- 임원총회에서 정직성과 교계 소통 능력을 이유로 의결했다.
- 천호성 후보 발언 논란에 입장 명확히 했다.
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[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북기독교총연합회는 이남호 전북교육감 예비후보를 차기 전북교육을 이끌 적임자로 판단하고 단체 명의의 공개 지지를 의결했다고 29일 밝혔다.
이번 결정은 전날 열린 긴급 임원총회에서 이뤄졌다. 전북기총은 "정직한 도덕성과 교계와의 소통 능력을 갖춘 인물이 필요하다"며 이 후보 지지 배경을 설명했다.
긴급 임원총회는 앞서 천호성 예비후보의 기자회견에서 전북기총의 지지 여부와 관련한 발언이 논란이 되자 입장을 명확히 하기 위해 마련된 것으로 알려졌다.
고영완 대표회장은 "교육감의 도덕성과 청렴성은 필수 조건"이라며 "학문적 정직성을 갖춘 리더십이 교육 현장의 신뢰 회복에 중요하다"고 강조했다. 이어 "편향되지 않은 가치관 속에서 보편적 윤리를 지키는 교육 방향을 지지한다"고 덧붙였다.
이남호 예비후보는 "모든 학생이 존중받는 교육 환경을 지향한다"면서도 "사회적 합의가 충분하지 않은 사안을 학교에 일방적으로 적용하는 데는 신중해야 한다"고 말했다. 또 "교육 현장은 특정 이념의 실험장이 되어서는 안 된다"고 부연했다.
한편 이 후보는 남원 출생으로 전주고와 서울대를 졸업하고 전북대 총장, 거점국립대 총장협의회 회장, 전북창조경제혁신센터 이사장, 전북연구원 원장 등을 역임했다.
gojongwin@newspim.com