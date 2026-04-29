익산시, 청년창업 기반 '창업 거점도시' 도약 추진

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농식품 중심 창업생태계 구축·민관 협력 강화

창업시설 15곳 통합관리·40시간 교육 운영

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 청년창업을 지역 경제의 핵심 성장 동력으로 삼고 창업 생태계 구축에 본격 나섰다.

김우진 익산시 청년경제국장은 29일 정례 브리핑에서 "창업기업 발굴과 육성, 투자 연계, 교육, 입주 공간 지원까지 전주기 지원체계를 구축하겠다"며 "지역 주력 산업과 연계한 창업 생태계로 미래 경쟁력을 확보하겠다"고 밝혔다.

김우진 익산시 청년경제국장이 창업 거점도시 관련 브리핑하고 있다[사진=익산시] 2026.04.29 lbs0964@newspim.com

시는 국가식품클러스터와 농생명 인프라를 기반으로 농식품 기술(애그리푸드테크)을 핵심 전략으로 설정했다. 이를 위해 전북특별자치도와 한국식품산업클러스터진흥원, 한국농업기술진흥원 등 유관기관, 민간 투자사와 협력 체계를 강화한다.

또한 현재 운영 중이거나 조성 예정인 15개 창업 지원 시설(337실 규모)에 대한 데이터베이스를 구축하고 이를 통합 관리하는 시스템을 도입한다. 분산된 공간과 장비, 지원 사업을 연계해 기업들이 보다 효율적으로 활용할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.

창업 역량 강화를 위한 교육도 확대한다. 시는 6월부터 익산청년시청에서 '익산형 로컬 창업스쿨'을 운영하고 아이템 발굴부터 세무·회계, 마케팅, 자금 조달까지 단계별 교육을 제공한다.

기업별 40시간 이상의 집중 교육을 통해 사업화 역량을 높이고 정부 지원 사업과 연계도 추진한다. 시는 향후 농식품뿐 아니라 농생명·바이오, 동물용 의약품 등 미래 산업 분야로 창업 지원을 확대하고 창업·투자·사업화가 선순환하는 구조를 구축할 방침이다.

김우진 국장은 "창업은 지역 활력을 높이는 핵심 해법"이라며 "익산을 대표 창업 거점도시로 성장시켜 시민이 체감할 수 있는 경제 성과를 창출하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com