전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.30 (목)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

2030 사망 원인, 남녀 모두 '극단적 선택' 최다…청년 정신건강 경고등

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 문주현 부연구위원이 29일 청년 사망 원인으로 극단적 선택이 가장 크다고 밝혔다.
  • 청년 남성은 감정 억제 후 위험행동으로, 여성은 불안 내면화로 성별 차이를 보인다.
  • 성재생산 건강은 남녀 공통 문제로, HPV 접종 확대를 제안했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성평등가족부, 성별균형 현장 제안 성평등 언박싱 토크
정신건강 악화에 男, 참다 폭발하고 女 '만성 불안'→순응
HPV, 남녀 모두 위험하지만 예방접종 지원은 여성 중심

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 우리나라 20~30대 청년 사망 원인은 남녀 모두 극단적 선택이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타나면서 청년 정신건강에 적신호가 켜졌다.

정신건강이 악화될 때 청년 남성은 감정을 억누르다 분노를 표출하거나 위험한 행동으로 이어지는 반면 청년 여성은 불안을 혼자 견디거나 지나치게 주변에 맞추는 등 대응 방식에서 성별 차이가 나타났다.

20~30대 청년 남녀 사망 현황. [사진=성평등가족부]

◆청년 정신건강도 성별 차이…男, 참다 터뜨리고 女 불안·순응

문주현 한국여성정책연구원 부연구위원은 29일 성평등가족부 주최로 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 열린 '제1차 성별균형 현장 제안 성평등 언박싱 토크'에서 이같이 밝혔다.

문 부연구위원 연구에 따르면 같은 위험에 노출되더라도 남녀 청년이 이를 인식하고 대응하는 방식은 다르게 나타났다.

그는 "청년 정신건강의 성별 차이는 고통의 크기보다 고통이 표현되고 해석되는 방식의 차이"라며 "청년 남성은 감정을 억제해야 한다는 규범과 취약성에 대한 낙인 속에서 문제를 축소하거나 감내하는 경향이 있고 위험행동으로 이어질 수 있다. 청년 여성은 자기관리 규범과 예민함에 대한 낙인 속에서 불안을 내면화하고 자기검열과 과잉적응을 경험할 수 있다"라고 설명했다.

청년 남성은 감정을 드러내면 안 된다는 사회적 분위기 때문에 어려움을 참거나 문제를 가볍게 여기는 경우가 많고 이 과정에서 분노 표출이나 음주·흡연 등 위험한 행동으로 이어질 수 있다는 분석이다. 반면 청년 여성은 외모와 자기 관리를 잘해야 한다는 압박 속에서 불안을 혼자 끌어안고 스스로를 지나치게 검열하거나 주변에 맞추려는 경향을 보인다는 설명이다.

삶의 질 지표에서도 성별 격차가 확인됐다. 문 부연구위원의 연구에 따르면 범죄에 대한 불안을 느끼는 청년은 남성 31.2%, 여성 53.5%로, 야간 보행 시 불안을 느끼는 비율도 남성 11.8%, 여성 49.4%로 차이가 크다.

극단적 선택에서는 남녀 모두 비슷한 양상을 보였다. 청년 사망자는 전체 사망자 중 비중이 크지 않지만 20·30대 사망 원인에서는 성별과 무관하게 극단적 선택이 가장 큰 비중을 차지했다. 청년 정신건강 문제가 심각함을 방증하는 통계다.

2024년 연간 전체 사망자 중 청년 사망자 비율은 여성 1.51%, 남성 2.35%로 집계됐는데 이 가운데 극단적 선택으로 인한 사망자는 20대 사망자의 54.0%, 30대 사망자의 44.4%를 차지한다. 인구 10만 명당 19~34세 청년 자살률은 전체 24.4명, 남성 29.5명, 여성 18.8명으로 조사됐다.

원민경 성평등가족부 장관이 지난 지난해 10월 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 청년 인식격차 진단과 대안 모색을 위한 전문가 자문회의에 참석하고 있다. [사진=성평등가족부] 

◆"성·재생산 건강, 女만의 문제 아냐…男도 자기 몸 이해해야"

이날 토크에서는 성·재생산 건강을 여성만의 문제나 임신·출산 정책으로만 봐서는 안 된다는 방향성도 제시됐다.

지난해 10월 1일 기준 참여 의료기관 1481곳 가운데 여성검사 참여기관은 1365곳으로 92.2%에 달했지만 남성검사 참여기관은 374곳으로 25.3%에 그쳤다. 성·재생산 건강 관련 제도와 서비스가 여전히 여성 중심으로 설계·운영되고 있는 것이다.

김동식 한국여성정책연구원 선임연구위원은 "성·재생산 건강과 권리는 내 몸의 변화와 성건강을 이해하고 안전하고 존중받는 관계를 맺으며 피임과 성병 예방, 임신·출산 여부, 임신중지, 난임, 생식건강 등에 대해 정확한 정보를 바탕으로 스스로 결정할 수 있는 권리"라며 "성·재생산 건강은 여성만의 문제로 보지 않아야 하고 임신·출산 관련 정책으로만 보지 않아야 한다. 청년들이 자신의 몸과 관계를 건강하게 이해할 수 있도록 권리 기반의 정책 상담과 서비스가 보장돼야 한다"라고 강조했다.

사람유두종바이러스(HPV) 예방접종도 성별 격차가 있다고 지적했다. HPV 예방접종은 국가예방접종 사업을 통해 지원되고 있지만 대상은 12~17세 여성 청소년과 18~26세 저소득층 여성으로 한정돼 있다. 남성 청소년은 아직 무료 접종 지원 대상에 포함되지 않았다.

김 연구위원은 HPV가 성 접촉을 통해 전파되는 만큼 여성만의 건강 문제로 접근해서는 안 된다고 짚었다. 그는 "HPV는 성 접촉을 통해 전파되므로 집단면역 형성을 위해 남녀 모두 접종하는 것이 중요하다"며 "남성 예방 효과도 있고, 파트너에게 바이러스를 옮길 위험을 줄이는 데도 필요하다"라고 제언했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
사진
4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동