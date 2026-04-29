[특징주] 폴라리스AI, 中유비테크 휴머노이드 로봇 파트너십에 상한가

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유비테크 상용 로봇 국내 공급망 총괄

산업·가정용 AI 로봇 사업 본격화



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스AI 주가가 중국 휴머노이드 로봇 기업 유비테크로보틱스와의 파트너십 체결 소식에 급등세를 보이고 있다.

29일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 폴라리스AI는 전 거래일 대비 2220원(+29.96%) 오른 9630원에 거래되고 있다.

폴라리스그룹은 글로벌 휴머노이드 로봇 선도기업 유비테크로보틱스(UBTECH Robotics)와 공식 파트너십을 체결하고 산업 및 가정용 AI 로봇 사업을 공동 추진한다고 이날 밝혔다. 폴라리스AI는 이번 파트너십을 통해 유비테크의 상용 로봇 플랫폼을 국내 시장에 공급하는 핵심 사업 총괄 및 유통 채널을 맡는다.

윤정희 폴라리스AI 대표이사(오른쪽)과 유비테크로보틱스 친샤오쥔 해외영업 총괄매니저. [사진=폴라리스AI]

2012년 설립된 유비테크는 시가총액 약 9조7000억원 규모의 글로벌 로봇 기업이다. 로봇 관절 구동을 위한 서보 모터부터 컴퓨터 비전, 자율주행 기술 등 핵심 영역을 자체 개발하고 있으며, 2023년 홍콩 증시에 상장한 중국 최초의 휴머노이드 로봇 상장사다. 최근 세계 최대 항공기 제조사 에어버스와 로봇 공급 계약을 체결하기도 했다.

이번 사업의 핵심은 단순 유통을 넘어 폴라리스AI의 자체 '엣지 AI(Edge AI)' 솔루션을 로봇 하드웨어에 직접 탑재하는 방식이다. 엣지 AI는 클라우드 서버와의 통신 없이 기기 내부에서 즉각 연산을 처리하는 기술로, 통신 지연과 데이터 유출 위험이 없어 산업 현장 로봇 상용화의 필수 요건으로 꼽힌다. 폴라리스AI는 온디바이스 AI 기반 통합 환경 구축 및 신경망처리장치(NPU) 관련 기술을 축적해 왔다.

이번 파트너십은 폴라리스그룹의 '투트랙' 피지컬 AI 전략과도 맞닿아 있다. 폴라리스오피스가 1억3800만 명의 글로벌 사용자 기반에서 축적한 AI 소프트웨어(두뇌)를 담당하고, 폴라리스AI가 로봇 하드웨어 유통망과 엣지 AI 탑재 기술로 로봇의 몸통을 맡는 구조다.

폴라리스AI 관계자는 "자사의 엣지 AI 솔루션을 세계 최고 수준의 로봇 하드웨어에 이식해 피지컬 AI 솔루션의 실질적 완성도를 극대화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com