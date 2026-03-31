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차 파는 회사서 '제조 솔루션'으로…현대차, 로보틱스 승부수

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로보틱스로 생산 구조 전환
제조 경쟁력이 수익성 좌우

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = '자동차를 어떻게 만들 것인가'가 완성차 기업의 경쟁력을 가르는 핵심 변수로 떠올랐다. 생산 방식 자체를 바꾸는 기업이 시장을 선도하는 국면에서 현대차그룹이 꺼내든 '로보틱스 카드'가 주목받고 있다.

현대차그룹은 지난 1월 CES에서 양산형 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 공개하며, 로보틱스 기술을 연구개발(R&D) 영역을 넘어 제조 경쟁력과 직접 연결하는 단계로 끌어올렸다.

보스턴다이나믹스 차세대 전동식 아틀라스 연구형 모델(왼쪽)과 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델 [사진=현대차]

31일 한국신용평가의 '2026년 자동차산업 주요 이슈 점검' 보고서에 따르면, 한신평은 "로보틱스 기술이 단순 미래 기술 확보를 넘어 생산성과 비용 구조 개선에 기여하는 방향으로 진화하고 있다"고 평가했다. 이는 자동차 산업이 '제품 중심'에서 '생산 혁신 중심'으로 이동하고 있음을 보여주는 상징적인 변화다.

이러한 변화는 자동차 산업의 구조 재편과 맞물려 있다. 내연기관 시대에는 엔진과 변속기가 진입장벽이었지만, 전기차 시대에는 플랫폼과 배터리를 중심으로 기술 표준화가 빠르게 진행되고 있다. 성능 격차는 줄어드는 대신 가격 경쟁과 원가 구조가 수익성을 좌우하는 구조로 바뀌고 있다.

이 같은 흐름은 최근 열린 현대차 정기 주주총회에서도 확인됐다. 회사는 자동차 제조사를 넘어 '첨단 모빌리티·기술 기업'으로의 전환을 공식화하며, 로보틱스와 AI 기반 제조 기술을 핵심 축으로 제시했다. 특히 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇을 실제 생산 현장에 투입하고, 2028년까지 연간 3만대 수준의 로봇 생산 체계를 구축하겠다는 계획도 밝혔다.

지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹]

제조 경쟁력의 의미도 달라지고 있다. 과거에는 생산량 확대가 핵심이었다면, 이제는 같은 생산량을 얼마나 낮은 비용으로, 얼마나 안정적으로 구현하느냐가 중요해졌다. 이 지점에서 로보틱스는 단순 신사업이 아니라 원가 구조를 바꾸는 수단으로 작동한다.

휴머노이드 로봇이 생산라인에 투입될 경우 기대 효과는 분명하다. 완성차 제조원가의 상당 부분을 차지하는 인건비를 구조적으로 줄이고, 반복 작업 자동화를 통해 생산 효율과 품질 안정성을 동시에 확보할 수 있다. 노동인구 감소와 고령화가 진행 중인 생산 거점에서는 인력 수급 리스크를 완화하는 대안으로도 평가된다.

현대차그룹의 전략은 개발 속도보다 '얼마나 빠르게 현장에 적용할 수 있느냐'에 초점이 맞춰져 있다. 자율주행이나 소프트웨어처럼 상용화 시점이 불확실한 영역과 달리, 로보틱스는 생산 공정에 적용될 경우 즉각적인 비용 절감으로 이어질 수 있다. 단기 수익성과 장기 경쟁력을 동시에 고려한 접근이라는 평가다.

테슬라 휴머노이드 로봇 옵티머스 [사진=블룸버그통신]

글로벌 경쟁 구도도 형성되고 있다. 전기차 선두주자인 테슬라는 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 공장에 우선 투입해 생산 효율과 원가 절감을 동시에 노리고 있다.

업계에서는 이를 통해 수십억 달러 수준의 비용 절감 효과가 가능할 것이라는 전망도 나온다. 반면 현대차는 보스턴 다이내믹스의 하드웨어 제어 기술에 제조 데이터를 결합해, 반복 작업을 넘어 조립 공정 전반으로 로봇 적용 범위를 확대하는 전략을 택했다.

확장성도 주목된다. 생산 공정에서 축적된 로보틱스 기술은 자동차 산업 내부에만 머물지 않는다. 외부 제조업으로 확산될 경우 완성차 기업이 '제조 솔루션 기업'으로 진화할 가능성도 열린다.

업계에서는 미국 조지아 메타플랜트(HMGMA)가 로보틱스 전략의 테스트베드 역할을 할 가능성에 주목하고 있다. 생산 현장에서 로봇 공정이 검증될 경우, 현대차는 스마트 팩토리 운영 역량까지 사업화할 기반을 확보하게 된다.

다만 과제도 남아 있다. 로보틱스 기술의 양산 적용을 위해서는 안정성과 비용 효율성 검증이 필요하다. 전동화·자율주행·소프트웨어 개발과 병행되는 투자 부담 역시 변수다.

업계 관계자는 "전기차 시대에는 차량 성능보다 생산 효율이 수익성을 좌우하는 구조로 바뀌고 있다"며 "로보틱스를 얼마나 빠르게 실제 공정에 적용하느냐가 완성차 기업 간 격차를 가르는 핵심 변수가 될 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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