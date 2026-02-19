[영상 차이나로드] 중국을 움직이는 신 공산당, AI 휴머노이드 로봇

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026년 중국미디어그룹(CMG) 춘제(春節) 갈라쇼에서 중국산 휴머노이드 로봇들이 선보인 매혹적인 공연과 놀라운 능력은 전 세계 시청자들을 사로잡았을 뿐만 아니라, 급속도로 발전하고 있는 중국 로봇 산업의 눈부신 변화와 성장세를 여실히 보여주었습니다.
CMG 산하 CCTV의 중국 설특집 방송인 올해 춘제 갈라쇼는 저녁 8시 부터 4시간이 넘는 시간 동안 다채로운 문화 공연과 흥미진진한 버라이어티 쇼를 선보이며 화요일 자정(현지 시간)에 시작된 중국의 음력 설날을 축하했습니다.
기네스 기록중 세계에서 가장 많이 시청되는 연례 TV 프로그램으로 등재된 이 장수 갈라쇼는 최근 몇 년 동안 첨단 기술을 접목한 모습을 보여왔으며, 특히 올해 갈라쇼에서는 인공지능(AI)을 탑재한 첨단 로봇들이 다양한 코너에 등장해 큰 화제를 모았습니다.
방송 안팎의 관계자들은 이번 갈라 행사가 단순한 설 축제 공연을 넘어 중국 기술 발전의 가속화를 보여주는 중요한 창구였다고 평가했으며, 소셜 미디어 사용자들은 로봇 공연이 예상치 못한 놀라운 볼거리였고 미래를 엿볼 수 있는 기회였다며 찬사를 보냈습니다.
작년에는 휴머노이드 로봇들이 무대에 올라 손수건을 돌리는 단순한 전통 무용을 선보였지만, 올해는 획기적인 변화를 볼 수 있었습니다. 더욱 다재다능해진 로봇들이 화려한 무술 묘기와 박진감 넘치는 쿵푸 동작을 선보이며 스릴넘치는 무대를 연출했습니다.
이번 공연을 담당한 유니트리 로보틱스의 왕싱싱 대표는 이번 공연을 위해 엄청난 노력을 기울였다며, 지난 12개월 동안 로봇들의 속도와 기교가 얼마나 향상되었는지 강조했습니다.
"각 동작의 타이밍은 100분의 1초 단위까지 정확해야 하며, 음악과 완벽하게 동기화되어야 합니다. 마치 사람이 박자에 맞춰 춤을 추거나 무술을 하는 것과 같습니다. 이제 로봇이 무대에 올라와 공연을 펼치고 다음 장소로 이동할 수 있게 되었습니다. 로봇의 속도는 작년보다 5~10배 정도 빨라졌습니다." 왕 대표는 올해 로봇 공연에 대해 소개했습니다.
한편, 베이징에 본사를 둔 노에틱스 로보틱스(Noetix Robotics)에서 제작한 로봇들은 특별 코미디 콩트에서 독특한 백플립 묘기를 선보였습니다.
"지난 3월, 저희는 세계 최초로 백플립 로봇을 제작했습니다. 대대적인 업그레이드를 거쳐 이제 백플립 후 즉시 균형을 잡는 기술적 혁신을 이루었습니다. 갈라쇼에 앞서 실제 규모의 훈련장에서 30회 이상의 극한 테스트를 거쳤습니다." 노에틱스 로보틱스의 갈라쇼 프로그램 감독은 이렇게 말했습니다.
중국은 현재 3만 2,000건 이상의 휴머노이드 로봇 관련 특허를 보유하고 있으며, 이는 전 세계 특허의 약 68%에 해당하는 양입니다. 핵심 부품의 국산화율도 약 75%에 달합니다.
중국의 대표적인 기업 정보 조회 플랫폼인 치차차(Qichacha)의 자료에 따르면, 현재 중국에는 2,000건 이상의 휴머노이드 로봇 관련 특허가 등록되어 있습니다.
치차차에 따르면 2021년 이후 중국에서 휴머노이드 로봇 관련 특허 출원 건수는 1,620건에 달하며, 2025년 한 해에만 800건이 출원되어 지난 한 해 동안의 폭발적인 성장을 보여주고 있습니다.
월드 로봇 2025 보고서(World Robotics 2025 Report)에 따르면, 중국은 11년 연속 세계 최대 산업용 로봇 시장 자리를 지키고 있으며, 현재 19만 건 이상의 유효한 로봇 특허를 보유하고 있어 전 세계 특허의 약 3분의 2를 차지하고 있습니다.
인공지능 알고리즘과 고급 부품부터 모션 제어 시스템과 인공지능 모델에 이르기까지, 이러한 로봇들을 뒷받침하는 산업 사슬은 중국 기술 기반의 광범위한 발전을 반영합니다.
중국정보통신연구원의 2024년 연구 보고서에 따르면, 2045년 이후 중국에서는 1억 대 이상의 휴머노이드 로봇이 다양한 산업 분야에 도입되어 총 10조 위안 규모의 시장을 형성할 것으로 추산됩니다.
[자료= CCTV+(플러스) 제공]
서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com