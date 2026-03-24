보스턴다이나믹스, 美 로봇 전략 싱크탱크 참여…정책 영향력 확대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 미국 로보틱스 산업 전략을 설계하는 민간 싱크탱크에 참여하며 글로벌 정책 무대에서 영향력을 확대하고 있다.

올 초 CES에서 공개된 아틀라스 개발형 모델. [사진=현대차그룹]

24일 현대자동차그룹에 따르면 미국 민간 연구기관 '특별경쟁연구프로젝트(SCSP)'는 최근 '첨단제조 로봇 국가안보위원회'를 출범하고, 미국이 로봇 산업 주도권을 확보하기 위한 중장기 전략 수립에 착수했다고 밝혔다. 해당 위원회에는 보스턴다이나믹스를 비롯해 엔비디아, AMD, GM, MIT 산업성능센터 등 주요 기업과 학계, 연구기관이 대거 참여한다.

SCSP는 구글 전 CEO 에릭 슈미트가 주도하는 초당파 비영리 기구로, 인공지능(AI), 로보틱스, 반도체 등 첨단 기술이 국가 안보와 경제에 미치는 영향을 분석하고 정책 방향을 제시하는 역할을 맡고 있다.

이번에 출범한 위원회는 공화당 테드 버드 상원의원과 민주당 엘리사 슬롯킨 상원의원이 공동 의장을 맡는다. 양당 주요 인사가 참여하는 만큼 단순 자문 기구를 넘어 실질적인 정책 설계 기능을 수행할 것으로 업계는 보고 있다.

보스턴다이나믹스 브랜던 슐만 부사장. [사진=현대차그룹]

보스턴다이나믹스는 미국 내 피지컬 AI 기반 로보틱스 기업 가운데 대표격으로 위원회에 참여하며, 브랜던 슐만 부사장이 위원으로 활동할 예정이다. 산업 현장 경험과 로봇 기술 적용 사례를 바탕으로 제조, 물류, 인프라 등 다양한 분야에서의 활용 가능성을 제시할 계획이다.

위원회는 향후 1년간 ▲공공·민간 투자 연계 ▲로보틱스 인재 양성 ▲공급망 강화 ▲산업 생태계 구축 등 핵심 과제를 중심으로 국가 전략을 마련한다. 최종 권고안은 내년 3월 발표될 예정이다.

특히 이번 참여는 보스턴다이나믹스가 미국 로봇 산업의 규제 및 지원 정책 수립 과정에 직접 관여할 수 있다는 점에서 의미가 크다. 기술 기업을 넘어 정책 영향력을 확보하는 계기가 될 수 있기 때문이다.

미국 정부 역시 로봇 산업을 차세대 전략 산업으로 보고 육성 의지를 강화하고 있다. 최근 미 상무부는 산업용 로봇과 휴머노이드 로봇 기업 관계자들이 참석한 회의를 열고 산업 현황을 점검하는 한편, 정부 차원의 지원 방안을 논의했다. 이 자리에는 보스턴다이나믹스를 비롯해 엔비디아, 오픈AI, 테슬라 등 주요 기업들이 참여한 것으로 전해졌다.

브랜던 슐만 보스턴다이나믹스 부사장은 "정부의 적극적인 지원을 통해 로보틱스 산업 정책 방향이 조속히 마련될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 보스턴다이나믹스는 최근 투자업계에서 약 30조원 수준의 기업가치를 인정받은 것으로 알려지며 글로벌 로봇 기업 가운데 핵심 플레이어로 부상하고 있다.

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