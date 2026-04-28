경기도, 안산 물류센터에 축구장 2.5개 규모 태양광발전소 준공

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"총 2.5MW(메가와트) 생산해 연간 온실가스 850톤 감축 기대"

"도, 산업단지 내 태양광 확산 기반 마련하기 위해 행정적 지원"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 직접PPA(전력구매계약) 지붕형 태양광발전소 준공식이 안산시 단원구 시화MTV 내 LX판토스 물류센터에서 28일 열렸다.

경기도는 지붕 면적 약 1만 8232㎡(축구장 2.5개)를 갖춘 직접PPA 발전소에서 도내 최대 규모인 총 2.5MW(메가와트)를 생산해 연간 온실가스를 850톤 감축할 것으로 기대된다고 밝혔다.

안산 LX판토스 태양광발전소 전경. [사진=경기도]

이번 사업은 경기도 산업단지 RE100 투자 협약기관인 한국동서발전이 물류기업 LX판토스의 시화MTV센터 옥상 유휴공간에 발전 시설을 건립하고, 여기서 생산된 전기를 LX판토스가 전력시장을 거치지 않고 직접 구매해 사용하는 '직접PPA' 구조로 추진됐다. 2024년 12월부터 태양광 패널 설치 공사를 시작해 지난해 12월 공사를 마쳤다.

대규모 태양광 부지 확보가 어려운 수도권에서 산업단지 공장 지붕이라는 유휴 공간을 활용한 도심형 태양광 설비의 선도 사례다.

새롭게 조성된 태양광발전소를 통해 LX판토스는 연간 850톤의 온실가스 배출량을 줄여 자체 재생에너지 전환 목표 일부를 달성하고, 전기요금 절감과 임대수익까지 확보할 수 있다.

김연지 경기도 에너지산업과장은 "지붕형 태양광으로 전기료 절감, RE100 이행, 온실가스 감축까지 한 번에 해결할 수 있어 기업들의 관심이 갈수록 커지고 있다"며 "경기도는 산업단지 RE100 정책을 통해 기업의 수출 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편 경기도는 산업단지 내 태양광 확산 기반을 마련하기 위해 제도 개선, 민관 협력, 금융 및 인센티브 지원 사업, 홍보 등 행정적 지원을 하고 있다.

산업단지 관리기본계획 변경 등 제도 개선을 통해 태양광 발전사업이 가능한 산업단지를 2023년 대비 2025년까지 3배 이상 확대했다. 그 결과 도내 산업단지 면적의 약 98%에서 발전사업이 가능해지며 그동안 활용되지 못했던 공장 지붕 등 유휴부지가 재생에너지 생산 공간으로 전환되는 기반이 마련됐다.

또한 2023년부터 민관협의체인 '경기산단 RE100 추진단'을 운영하며 산업단지 태양광 활성화를 위한 협력 방안을 모색하고 있다. 아울러 태양광 발전사업자를 위한 저금리 에너지 융자지원 사업을 시행하고, 재생에너지를 생산한 기업에 대해 도 지원사업 선정 시 인센티브를 제공하고 있다. 이와 함께 기업별 여건에 맞는 태양광 도입을 지원하고자 '사장님을 위한 성공하는 지붕 태양광 가이드'를 발간했으며, 산업단지와 기업으로 찾아가는 설명회와 간담회를 추진하고 있다.

1141world@newspim.com