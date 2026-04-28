오픈AI 경영진 내에서도 회의론 고개 "이 비용 계속 감당 가능?"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국의 대표적인 인공지능(AI) 기업인 오픈AI 경영진 내에서 '막대한 데이터센터 투자 비용을 계속 감당할 수 있을까' 하는 회의론이 고개를 들었다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 27일 보도했다.

이러한 내부 우려는 최근 회사가 매출과 신규 이용자 목표치를 달성하지 못한 가운데 나온 것이라고 신문은 전했다.

사안에 정통한 관계자들에 따르면, 회사의 최고재무책임자(CFO)인 사라 프라이어는 매출이 충분한 속도로 늘어나지 않을 경우 향후 컴퓨팅 계약 비용을 감당하지 못할 수 있다는 우려를 다른 경영진에 전달했다.

이사진들도 최근 수개월 회사의 데이터센터 계약을 한층 면밀히 살피고 있다고 한다. 이는 경쟁사를 앞지르기 위해 컴퓨팅 자원 확보에 열을 올리고 있는 샘 올트먼 최고경영자(CEO)의 행보에 이회사가 의문을 품고 있음을 시사한다.

프라이어 CFO를 비롯한 일부 경영진이 비용 통제와 경영 규율 강화를 강조하면서 종종 올트먼 CEO와 의견 충돌도 빚어지고 있다고 소식통은 전했다. 이러한 기류는 연내 상장(IPO) 가능성이 거론됐던 회사의 일부 경영진들 사이에서 올트먼의 고비용 확장 전략을 마뜩지 않게 보고 있음을, 그리하여 그의 행보에 제동이 걸릴 가능성을 시사한다.

이런 시선에도 불구, WSJ에 따르면 올트먼 CEO와 프라이어 CFO는 공동 성명을 통해 "가능한 한 많은 컴퓨팅 자원을 확보하고 이를 위해 매일 함께 노력하고 있다"며 두 사람이 의견 차이로 대립하고 있다거나 신규 컴퓨팅 자원 확보를 미루고 있다는 주장은 "터무니없다"고 강조했다.

올트먼 CEO는 지난 수년 간 컴퓨팅 자원 부족이 오픈AI 성장의 최대 걸림돌이라고 주장하며 가능한 한 많은 데이터센터 용량을 선점하려 애썼다.

이른바 '모든 것을 사들인다(buy everything)'는 컴퓨팅 확보 전략은 회사의 챗GPT가 압도적인 성과를 내는 동안에는 경영진들의 전폭적인 지지를 받았다. 그러나 지난해 말부터 챗봇 성장세가 둔화하면서 이 전략이 계속 유효한지를 놓고 경영진 내에서 의구심도 피어오르고 있다고 신문은 전했다.

소식통에 따르면 회사는 '작년 말까지 챗GPT의 주간 활성 이용자 수 10억 명을 달성하겠다'는 내부 목표를 이루지 못했다. 회사는 아직 10억 명 돌파 소식을 발표하지 않았는데, 이는 일부 투자자의 불안을 낳고 있는 지점이기도 하다.

회사는 작년 연간 매출 목표(내부 목표)도 달성하지 못한 것으로 알려졌다. 구글의 제미나이가 치고 올라오면서 시장 점유율을 잠식한 탓이다. 회사 재무 상황에 밝은 관계자들은 오픈AI가 올 들어서도 코딩 도구 부문과 기업 고객 부문에서 앤스로픽에 밀려 월간 매출 목표를 여러 차례 놓쳤다고 전했다.

오픈AI는 최근 1220억 달러에 달하는 자금을 조달해 재무 기반을 다졌지만, 컴퓨팅 자원 확보에 소진되는 자금 속도가 간단치 않다. 신문은 향후 야심찬 매출 목표치를 달성한다 해도, 막대한 투자 비용 때문에 해당 자금은 3년 내 모두 소진될 것이라고 했다.

당초 오픈AI는 연내 IPO를 추진할 것으로 알려졌지만 최근 프라이어 CFO는 이 계획에 대해서도 우려를 표명하며 유보적인 태도를 보였다고 관계자들은 전했다.

프라이어는 경영진과 이사회에 내부 통제 시스템을 강화해야 할 필요성을 강조하면서 현재로서는 회사가 상장 기업에 요구되는 엄격한 보고 기준을 충족할 준비가 되어있지 않다고 밝혔다. 회사가 처한 현실은, 상장을 서두르려는 올트먼 CEO의 생각과는 거리가 있다는 내부 경고다.

오픈AI와 챗GPT 로고 [사진=뉴스핌DB]

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