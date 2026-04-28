장동혁 "정원오의 해법은 '공급 감소'…서울 부동산 맡기면 결과는 뻔해"

"자동차·주택 공급 대책은 없고 인위적 축소만 유도"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 정책 기조를 강하게 비판하며 '부동산 정책 실패' 가능성을 경고했다.

장 대표는 28일 자신의 페이스북에 "정원오 후보가 서울 교통 문제에 대해 '자동차 공급을 줄이겠다'고 답했다"며 "이는 도시 인프라 확충보다는 수요 억제와 공급 축소에만 골몰하는 근시안적 사고방식"이라고 지적했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 정 후보의 정책 철학이 서울 부동산 정책에도 그대로 투영될 것이라고 봤다. 장 대표는 "정원오에게 서울 부동산을 맡기면 결과는 뻔하다"며 "주택 공급을 늘려 시민들의 주거 안정을 도모하기보다는 인위적으로 '인구를 줄이겠다'고 나설 것"이라고 주장했다.

장 대표는 정 후보 측의 정책이 가져올 부작용으로 보유세 인상과 장기보유특별공제(장특공) 폐지를 꼽았다. 그는 "보유세를 올리고 장특공을 폐지하면 결국 살던 집을 뺏기고 떠나야 하는 상황이 올 것"이라며 "결과적으로 서울시 인구는 확실하게 줄어들 것이다. 역시 '명픽(이재명 대통령 픽)'"이라고 꼬집었다.

앞서 정 후보는 전날 서울 중구 청년밥상 '달그락'에서 진행된 '찾아가는 서울 인(人)터뷰'에서 "지금 도로를 넓히는 데 정말 천문학적인 돈이 들어가는데, 넓혀봐야 차가 더 늘어나면 똑같다"며 "수요와 공급이 있다면 아예 공급을 줄여버리면 도로를 넓힐 이유가 없다"고 말했다.

이어 "지금 왜 우리가 똑같은 시간에 출근해야 하냐. 이런 문제의식을 꼭 가져봐야 한다. 이게 효율에 도움이 안 된다"며 "코로나 때 한 번 재택근무를 해보지 않았느냐. 일 잘되지 않았느냐"라고 했다.

그러면서 "그런 것을 해야 하고, 그러면 사회 자체가 굉장히 효율화된다"고 덧붙였다.

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