부산시, 정규직 고용 확대로 고용의 질 개선…특·광역시 중 증가율 1위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정규직 12.9% 증가 비정규직 초과

OECD 기준 고용률 68.6%로 1위

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 부산의 고용 현황이 크게 개선되고 있다고 28일 밝혔다.

최근 5년간 고용 통계(국가데이터처) 등에 따르면 부산 고용시장은 단순한 취업자 수 증가를 넘어 고용의 질적 개선 측면에서 뚜렷한 성과를 보이고 있다.

정규직 중심의 고용 확대, 근로 시간 정상화, 상용근로자 증가가 동시에 진행되며 고용의 질이 크게 개선되고 있는 것으로 나타났다.

사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

정규직 중심의 고용 확대가 이어지며 특·광역시 가운데 정규직 고용 증가율도 가장 높았다.

2021년에서 2025년까지 정규직 근로자는 73만 5000명에서 83만 명으로 12.9% 증가해 7대 특·광역시 중 가장 높은 증가율을 보였다. 같은 기간 비정규직 증가율 8.0%를 상회하는 수준으로 고용 안정성이 강화되고 있음을 보여준다.

근로시간은 장시간 근로가 줄고 표준 근로 중심으로 재편되는 등 안정적인 변화 흐름을 보이고 있다.

주 53시간 이상 장시간 근로자는 28.3% 감소하고 주 36~52시간의 표준 근로 시간대 취업자는 8.2% 증가해 가장 높은 증가율을 기록했다.

주 35시간 이하 취업자는 3.2% 증가에 그쳐 과도한 노동에서 벗어나 보다 안정적이고 건강한 근로환경으로 전환되고 있음을 의미한다.

상용근로자 증가와 함께 고용률 상승 및 낮은 실업률 유지로 고용 지표 전반이 개선되고 있다. 고용의 질을 보여주는 핵심 지표인 상용근로자는 17.59% 증가해 7대 특·광역시 중 1위를 기록했다.

또 2026년 3월 기준 부산의 경제협력개발기구(OECD) 기준 고용률(15~64세)은 68.6%로 상승하며 증가폭과 증가율 모두 7대 특·광역시 1위를 기록했다.

실업률은 2.5%로 가장 낮은 수준을 유지하며, 양질의 일자리 확대가 실제 고용 안정으로 이어지고 있음을 입증했다.

김봉철 디지털경제실장은 "부산 고용시장이 양적 성장에서 질적 성장 단계로 진입했음을 보여주는 중요한 전환점으로, 시민이 체감할 수 있는 '좋은 일자리' 창출 정책의 결과"라며 "정규직 확대, 근로환경 개선, 고용 안정성 강화를 중심으로 질 높은 일자리 도시 도약에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com