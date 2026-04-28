경기도교육청, 지방선거 앞두고 공직기강 집중 점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 28일부터 6월 2일까지 공직기강 집중 점검을 실시한다.
- 공직자의 정치적 중립 의무 위반, 복무 위반, 업무 해태 등을 집중 감시한다.
- 비위 적발 시 지위 불문하고 엄중 조치하고 예방 교육을 강화한다.
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선거 개입·복무 위반 엄단…일하는 분위기 조성·업무 공백 방지
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 공직사회의 엄정한 기강 확립을 위해 강도 높은 점검에 착수한다.
도교육청은 28일부터 선거 전날인 6월 2일까지 본청을 비롯한 소속 전 기관을 대상으로 '공직기강 집중 점검'을 실시한다고 밝혔다.
이번 점검은 지방선거가 다가오면서 발생할 수 있는 공직자의 선거 개입 의혹을 사전에 차단하고, 자칫 해이해지기 쉬운 현장 분위기를 다잡아 행정 공백 없이 안정적인 교육 행정을 수행하기 위해 마련됐다.
도교육청은 이 기간 동안 감찰 인력을 투입해 ▲공직자의 정치적 중립 의무 위반 행위 ▲무단 이탈 등 복무 위반 ▲당면 현안 업무 지연 및 해태 등 공직기강 문란 행위를 집중적으로 들여다볼 계획이다.
특히 특정 후보자의 선거 운동에 관여하거나 SNS를 이용한 선거 지지·반대 의사 표시 등 오해를 살 수 있는 행위에 대해서는 엄격한 잣대를 적용할 방침이다.
점검 결과 비위 사실이 적발된 공직자에 대해서는 지위 고하를 막론하고 관련 법령에 따라 엄중 조치할 예정이다. 아울러 적발 사례를 전 기관에 공유하여 유사 사례가 재발하지 않도록 예방 교육도 강화한다.
도교육청 관계자는 "명절이나 선거철 등 부패 취약 시기에 상시 복무 점검을 실시하고 있다"며 "이번 점검을 통해 공직사회 전반에 일하는 분위기를 조성하고, 도민들에게 신뢰받는 경기 교육 환경을 지켜나가겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com