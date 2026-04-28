대구시, 코로나19 고위험군 예방접종 6월 말까지 연장 운영

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 여름철 코로나19 재유행을 대비하고 고위험군의 중증화를 선제적으로 예방하기 위해 예방접종을 오는 6월 30일까지 연장 운영한다고 28일 밝혔다. 이와 함께 진행 중이던 인플루엔자 예방접종은 예정대로 이달 30일에 종료된다.

이번 연장 접종 대상은 2025-2026절기 미접종 고위험군과 이미 접종을 마친 면역저하자다. 고위험군에는 65세 이상 어르신, 생후 6개월 이상의 면역저하자, 그리고 감염취약시설 입원·입소자가 포함된다. 대상자는 가까운 위탁의료기관을 방문하면 무료로 예방접종을 받을 수 있다.

특히 면역저하자의 경우, 상대적으로 면역 형성이 충분하지 않을 수 있다는 점을 고려해 의료진 상담 후 접종 간격(90일)을 준수하면 5월 1일부터 추가 접종이 가능하다.

대구시는 코로나19 고위험군 예방접종을 6월 말까지 연장 운영한다.[사진=대구시] 2026.04.28 yrk525@newspim.com

현재 대구시의 65세 이상 코로나19 예방접종률은 4월 21일 기준 36.5%로 전국 평균인 42.7%보다 낮은 수준을 보이고 있다. 대구시는 매년 여름철 코로나19 재유행이 반복되는 경향이 있는 만큼, 연장 기간 내에 고위험군 미접종자가 반드시 접종을 완료하는 것이 중요하다고 강조했다. 백신 접종 후 면역 형성 기간(약 4주)을 고려해 가급적 5월 중으로 접종을 마칠 것을 권고한다.

연장 기간 내 사용되는 백신은 2025-2026절기 접종에 사용된 코로나19 'LP.8.1' 백신과 동일하다. 최근 확산 추세를 보이는 코로나19 'BA3.2'(일명 '매미') 변이에 대해서도 효과가 유효하다는 평가가 있는 만큼 이번 연장 접종은 고위험군의 코로나19 발생 증가를 억제하는 데 기여할 것으로 기대된다.

접종 대상자는 보건소 및 관내 위탁의료기관에서 접종할 수 있으며, 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr) 내 '위탁의료기관 찾기' 메뉴에서 확인 가능하다. 다만, 코로나19 백신을 접종하는 의료기관이 일부 변동될 수 있어 접종 전 의료기관에 사전 확인이 필요하다.

이재홍 대구광역시 보건복지국장은 "코로나19는 고령층과 면역저하자에게 여전히 위험한 감염병임에도 미접종 비율이 높은 상황"이라며 "지금이라도 코로나19 예방접종에 적극 참여하셔서 여름철 재유행에 대비해 주시길 바란다"고 말했다.

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