330만 기술인 모인 폴리텍대학 총동문회 공식 출범

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍대학이 28일 대전캠퍼스에서 총동문회 비전선포식과 초대 총동문회장 취임식을 열었다.
- 전국 40여 캠퍼스 동문회를 통합한 최초의 총동문회로 동문 네트워크를 연결했다.
- 박근종 초대 총동문회장이 취업 지원과 산학협력을 약속했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국폴리텍대학은 28일 대전캠퍼스에서 총동문회 비전선포식 및 초대 총동문회장 취임식을 열었다고 밝혔다.
폴리텍대학은 그간 전국 40여개 캠퍼스 중심으로 캠퍼스별 동문회를 운영했다. 대학 전체를 아우르는 통합 동문 조직은 이번이 처음이다. 이번 총동문회 출범은 지역별로 분산 운영되던 동문 네트워크를 하나로 연결한다는 의미를 갖는다고 대학은 설명했다.
현장에는 이철수 폴리텍대학 이사장과 전국 캠퍼스 학장, 재학생 학생회장, 각 캠퍼스 동문회장 및 사무총장 등이 참석했다. 소방관, 대학교수, 중견기업 대표, 엔지니어링 전문가 등 산업 현장 각 분야에서 활동 중인 동문 임원진도 참여했다.
디와이테크 대표인 박근종 폴리텍대학 초대 총동문회장은 "우리가 폴리텍에서 배운 기술이 오늘의 자리를 만들어 줬듯이, 지금 이 학교에서 땀 흘리고 있는 후배들에게도 그 기회가 이어질 수 있도록 총동문회가 실질적인 다리 역할을 하겠다"며 "취업 지원부터 산학협력까지, 동문의 경험과 네트워크를 아낌없이 나누겠다"고 밝혔다.
이철수 폴리텍대학 이사장은 "330만 동문은 대한민국 제조업과 기술 산업의 현장을 직접 일궈온 살아있는 자산"이라며 "총동문회 출범을 계기로 동문과 대학이 함께 성장하는 선순환 구조를 만들고, 기술 인재를 중심으로 한 새로운 산업 생태계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com