폴리텍대학, 전국 103개 교육동·다솜고 교육시설 안전 인증 완료

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국폴리텍대학은 교육시설안전 인증 사업을 통해 103개 교육시설동과 다솜고등학교에 대한 안전 인증을 마쳤다고 23일 밝혔다.
교육부 고시에 따른 교육시설안전 인증은 시설안전, 실내환경안전, 외부환경안전 3개 분야 51개 항목을 종합 점검하는 제도다.
폴리텍대학은 연면적 3000㎡ 이상 교육시설을 대상으로 2023년 29개동, 2024년 38개동 및 다솜고, 2025년 36개동까지 3개년 시설안전 인증을 완료했다.
이번 인증 과정은 규정 준수를 넘어 현장 중심의 실질적인 안전 조치로 이어졌다는 것이 폴리텍대학 설명이다. 대학은 심사 중 도출된 개선 과제를 즉각 반영해 전기실 등 위험 공간 정비와 피난 안내 체계 보강을 완료했다고 밝혔다.
이철수 폴리텍대학 이사장은 ""이번 인증으로 물리적 안전 기반을 다지고, 안전보건경영시스템과 결합해 시설과 제도를 아우르는 입체적 안전관리 체계를 완성했다"며 "예방 중심의 철저한 안전관리를 통해 국민 누구나 신뢰할 수 있는 안전한 직업교육 환경을 제공하겠다"고 밝혔다.
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