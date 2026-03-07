한국폴리텍대학 청주캠퍼스, 고숙련 인력 양성 본격화

"상시 소통 체계 통해 안정적 참여 지원" 강조
[청주=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍대학 청주캠퍼스가 고숙련 기술 인력 양성을 위한 일학습병행 교육과정의 새 학기를 시작했다.
한국폴리텍대학 청주캠퍼스 산학협력처 일학습병행 공동훈련센터는 2026학년도 고숙련 일학습병행(P-TECH) 학습근로자 입학식을 개최했다고 7일 밝혔다.
이날 대학본부 2층 세미나실에서 진행된 입학식에는 P-TECH 반도체시스템과 17명, 디지털기계시스템과 15명 등 총 32명의 학습근로자를 비롯해 학과 교수진과 관계자들이 참석했다. 입학식 이후에는 교육 운영 안내와 학습지원 체계를 공유하는 오리엔테이션이 이어지며 본격적인 학사 일정이 시작됐다.
고숙련 일학습병행(P-TECH) 과정은 취업과 동시에 전문학사 학위 취득 과정에 참여할 수 있는 교육 프로그램으로 학습근로자는 재직 상태에서 현장 중심의 실무 교육과 대학 교육을 병행하게 된다. 교육비는 정부가 전액 지원해 참여자의 부담을 최소화한 것이 특징이다.
참여 기업 입장에서도 안정적인 인력 확보와 생산성 향상이라는 효과를 기대할 수 있다. 기업은 학습근로자가 학위를 취득하는 2년 동안 인력을 안정적으로 운영할 수 있고, 동시에 신규 채용 인력의 직무 수행 능력을 체계적으로 향상시킬 수 있다.
박양범 산학협력처장은 "고숙련 일학습병행(P-TECH)은 대학과 기업이 협력해 학습근로자가 현장훈련(OJT)과 학교교육(OFF-JT)을 병행하면서 전문 역량을 체계적으로 강화할 수 있도록 지원하는 제도"라며 "입학 초기 단계부터 학습, 출결, 평가 기준을 명확히 안내하고 커뮤니티를 통한 상시 소통 체계를 운영해 학습근로자들이 안정적으로 교육 과정에 참여할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
한편 일학습병행 P-TECH은 대학과 기업이 협력해 고교 도제학교 졸업생과 특성화고 졸업생, 재직자 단계 일학습병행 L3 이하 비학위 과정 이수자, 폴리텍대학 전문기술과정 이수(예정)자를 대상으로 운영되는 프로그램이다.
