트럼프 "이란, 오늘 매우 강력한 타격 받을 것"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 "오늘(7일) 매우 강력한 타격을 받게 될 것"이라며 군사적 압박 수위를 한층 끌어올렸다.
7일(현지시각) 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "지금 지옥처럼 두들겨 맞고 있는 이란이 중동 이웃 국가들에 사과하고 더 이상 공격하지 않겠다고 약속했다"며 "이는 미국과 이스라엘의 끊임없는 공격 때문"이라고 주장했다.
트럼프 대통령은 이어 "이란은 더 이상 '중동의 불량배(Bully)'가 아니다. 대신 이제는 "중동의 패배자(THE LOSER OF THE MIDDLE EAST)"가 되었으며, 항복하거나 혹은 가능성이 더 높은 '완전히 붕괴되는 상황'을 마주할 때까지 수십년 동안 그러할 것"이라고 썼다.
특히 트럼프 대통령은 "오늘 이란은 매우 강력한 타격을 받게 될 것"이라고 경고하면서 "이란의 나쁜 행동 때문에 지금까지 공격 대상으로 고려되지 않았던 지역과 집단까지도 완전한 파괴와 확실한 죽음의 대상으로 검토되고 있다"고 덧붙였다.
앞서 마수드 페제시키안 이란 대통령은 국영 TV방송을 통해 "이란의 공격을 받은 이웃 국가들에 대해 개인적으로 사과한다"면서 "주변의 걸프 지역 아랍국들로부터 공격이 없다면 그들 국가에 대한 이란의 공격도 없을 것"이라고 말했다.
