경북내륙 8일 아침기온 영하 7도 '꽃샘추위' 절정...큰 기온차 '건강 유의'

경북동해안 '높은 너울'...연안해안 안전사고 '유의'
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '경칩'이 지난 8일은 대구와 경북권 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지면서 당분간 '꽃샘추위'가 이어지겠다.
특히 봉화, 의성, 청송 지역 등 경북 북부내륙의 아침 기온은 영하 7도 안팎을 보이면서 매우 춥겠다. 건강관리에 유의해야 한다.
또 내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이에 서리가 내리는 곳이 있겠다. 농작물 관리에 주의해야 한다.
'풍랑특보'가 발효된 동해안은 8일 오전까지 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다.
당분간 동해안은 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 주의해야 한다.
대구와 경북의 기온은 -7도~12도 분포를 보이겠다.
대구, 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 -2도, 경북 봉화, 의성, 청송 -7도, 상주, 구미, 경주 -3도, 영덕 -1도, 포항은 1도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 11도, 경북 포항 11도, 안동, 울진 10도, 문경, 상주 9도, 봉화는 8도로 관측됐다.
기상청은 당분간 전국 대부분 지역의 아침 기온이 0℃ 이하(내륙 중심 -5℃ 이하)가 되겠고 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15℃ 안팎으로 크겠다며 건강 관리에 유의할 것을 당부했다.
또 낮 동안에는 기온이 오르면서 얼음(강, 호수, 저수지, 하천 등)이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있다며 안전사고와 도로나 공사 현장의 지반 침하, 산지 및 절개지에서의 토사 유출과 산사태, 낙석, 주택가 주변 축대나 옹벽 붕괴 등에 주의할 것을 주문했다.
