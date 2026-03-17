폴리텍대학, 몽골대사관과 몽골 기술인재 양성 '맞손'

"몽골 정부와 한국형 직업기술교육 수료 및 취업 경로 마련에 의의"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국폴리텍대학은 17일 서울 용산구 주한몽골대사관에서 몽골대사관과 몽골 청년 기술인재 양성과 한국형 직업기술교육(K-TVET) 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약은 우수한 몽골 청년들에게 한국의 직업기술 교육 기회를 제공하고, 이를 통해 국내 산업계에 필요한 검증된 기술 인력을 안정적으로 공급하는 선순환 구조를 구축하기 위해 마련됐다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장(왼쪽)과 수헤 수흐볼드 주한몽골대사(오른쪽)가 17일 몽골 기술인재 양성을 위한 업무협약 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국폴리텍대학]

협약에 따라 두 기관은 ▲대사관을 통한 국내 거주 몽골 유학생 대상 폴리텍대학 입학 프로그램 홍보 및 입학 지원 ▲몽골 내 폴리텍대학 국제직업기술교육센터 설립 추진 ▲기타 협력사업의 원활한 추진을 위해 상호 협력한다.

폴리텍대학은 몽골 내 국제직업기술교육센터 설립을 추진하고, 몽골대사관은 몽골 정부 및 관계 기관과 협력해 센터 설립을 적극 지원할 계획이다.

센터에서는 직업기술 및 한국어 교육을 실시하며, 양성된 기술인재가 국내 산업 현장에 취업할 수 있도록 연계할 예정이다.

이철수 폴리텍대학 이사장은 "이번 협약은 몽골 정부차원에서 몽골 청년들이 한국형 직업기술교육을 받고 국내 기업에 취업해 안정적으로 정주할 수 있는 경로를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "K-TVET의 국제 협력 모델을 몽골대사관과 함께 정착시켜, 양국 간 인적교류와 기술 인재 양성에 기여하겠다"고 말했다.

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