페퍼톤스, 전국 5개 도시서 클럽 투어 개최

AI 핵심 요약beta
- 페퍼톤스가 27일 SNS로 클럽 투어 개최를 알렸다.
- 7월 11일 서울부터 부산·전주·광주·대전 순회한다.
- 5월 6일부터 NOL 티켓·29CM에서 예매를 시작한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 페퍼톤스가 전국 5개 도시에서 클럽 투어를 연다.
페퍼톤스는 지난 27일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '2026 페퍼톤스 클럽 투어(PEPPERTONES CLUB TOUR)'의 포스터를 게재하며, 클럽 투어 개최 소식을 알렸다.
이에 따르면 페퍼톤스는 오는 7월 11~12일 서울을 시작으로 7월 18~19일 부산, 7월 25일 전주, 7월 26일 광주, 8월 1일 대전까지 전국 5개 도시를 순회하며 관객들과 만난다.
공개된 포스터는 스마트폰 알람 화면을 본뜬 디자인으로 눈길을 끈다. 활성화된 알람 버튼과 함께 각 투어 일정이 적힌 가운데, 페퍼톤스만의 경쾌한 밴드 사운드로 관객들의 눈과 귀를 깨울 전망이다.
페퍼톤스는 지난 2012년부터 꾸준히 클럽 투어를 진행하며 관객들과 밀접히 호흡해 온 만큼, 페퍼톤스만의 따뜻한 멜로디와 노랫말로 긍정 에너지를 전할 전망이다.
특히 페퍼톤스는 최근 성황리에 마친 단독 공연 '페퍼톤스 어쿠스틱 라이브 : 안락'을 통해 잔잔한 어쿠스틱 감성을 아우르며 색다른 매력을 전한 데 이어, 이번 클럽 투어를 통해서는 페퍼톤스표 밴드 사운드의 진수를 선사할 것을 예고해 더욱 기대를 모은다.
페퍼톤스의 클럽 투어 티켓은 NOL 티켓과 29CM를 통해 오는 5월 6일 오후 7시 서울 공연 예매가 진행된다. 이어 NOL 티켓을 통해 5월 6일 7시 30분 부산, 5월 7일 오후 6시 30분 전주·7시 광주·7시 30분 대전 공연 예매가 순차 진행될 예정이다.
alice09@newspim.com