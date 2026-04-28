전주 덕진호 수질 개선 본격화…전주천 용수 유입·생태환경 회복 추진

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하천용수 공급 기반 수원 확보 수질개선 가속화

수변환경 정비 연계 도심 생태공원 기능 강화

[전주=뉴스핌】이백수 기자 = 전주 대표 관광지인 덕진공원 호수가 안정적인 수원 확보와 체계적인 관리사업을 바탕으로 수질 개선에 속도를 내고 있다.

전주시는 전북지방환경청과 협의해 추진해 온 '전주천(조경천) 합류부 개선사업'에 전주천 하천용수를 덕진호로 유입하는 방안이 반영되면서 근본적인 수질 개선 기반이 마련됐다고 28일 밝혔다.

덕진공원 연꽃군락지[사진=전주시] 2026.04.28 lbs0964@newspim.com

덕진공원 호수는 도시화와 기후변화 등으로 수원이 부족해 퇴적물 축적과 수질 악화가 반복돼 왔다. 시는 호수 담수량 약 22만3141㎥를 안정적으로 유지하기 위해 하루 최소 7500t의 용수 공급이 필요하다고 보고 하천용수 유입 방안을 지속 건의해 왔다.

이번 사업은 전주천에서 조경천을 거쳐 덕진호까지 하천유지용수를 공급하는 방식으로 추진되며, 호수와 하천 생태환경 개선 효과도 기대된다.

시와 전북지방환경청은 올해 설계를 마무리하고 내년 상반기 착공, 2028년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

시는 하루 평균 7500톤 용수 유입이 이뤄질 경우 수원 확보를 통한 수질 개선 효과가 클 것으로 전망하고 있다. 조경천과 인근 정비가 병행되면 시민들이 보다 쾌적한 수변공간을 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

이와 함께 시는 지난해에 이어 올해도 수질개선 용역을 지속 추진한다.

이달부터 12월까지 9개월간 4억6000만원을 투입해 호수 서측 구간 수질과 오염원을 분석하고 현장 맞춤형 개선사업을 진행할 예정이다. 녹조 발생 우려가 큰 여름철과 집중호우 시기 대응력 강화에도 초점을 맞춘다.

호수 동측 연꽃 군락지 관리도 병행된다. 연꽃 생육을 방해하는 수초 제거와 생태환경을 고려한 준설공사를 추진하는 등 구간별 차별화 관리 전략도 이어간다.

아울러 열린광장과 야간경관 조성에 이어 올해는 파고라와 의자 등 휴게시설 보강, 동측 산책로 포장 등 이용환경 개선사업도 함께 추진 중이다.

강병구 자원순환녹지국장은 "덕진호 수질개선과 안정적인 수원 확보는 시민 누구나 찾는 생태 휴식공간을 되살리는 일"이라며 "덕진공원이 전국 대표 도심 생태공원으로 자리매김할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com