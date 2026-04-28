전주시립국악단 '궁원', 덕진공원 야외무대서 무료 공연

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 28일 덕진공원 야외 국악공연 '궁원'을 발표했다.
- 시립국악단이 9일 오후5시와 10일 오전11시에 2회 선보인다.
- 관현악·가곡·무용·사물놀이로 전통예술의 깊이와 흥을 전달한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관현악 무용 사물놀이 어우러진 국악무대 선봬
[전주=뉴스핌】이백수 기자 = 전북 전주시가 도심 공원 속 자연과 어우러진 야외 국악공연을 통해 시민들에게 전통예술의 멋과 흥을 선사한다.
전주시립국악단은 오는 5월 9일 오후 5시와 10일 오전 11시 덕진공원 특설무대에서 전통음악 시리즈 기획공연 '궁원'을 총 2회 선보인다고 28일 밝혔다.
이번 공연은 시민들이 일상 속에서 국악을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 마련된 야외 공연으로, 관현악과 가곡, 무용, 사물놀이 등 다채로운 무대를 통해 전통예술의 깊이와 흥을 전달할 예정이다.
첫날 공연은 관현악 합주 '만파정식'으로 시작해 정재무용 '무고', 현악합주 '천년만세', 여창가곡 '우락', 가야금병창 '고고천변' 등 전통 성악과 기악, 무용이 어우러진 무대로 꾸며진다.
이어 거문고 제주 '한갑득류 거문고산조'와 '삼도사물놀이' 등 역동적인 연희 공연도 펼쳐진다.
둘째 날에는 관현악 합주 '수제천'을 비롯해 현악합주 '현악도드리', 한국무용 '입춤', 여창가곡 '환계락', 가야금병창 '신사철가', 대금 제주 '서용석류 대금산조', 한국무용 '태평무' 등 전통예술의 다채로운 매력을 선보이며 공연을 마무리한다.
전주시는 이번 공연이 가족 단위 관람객과 관광객 모두가 도심 공원에서 자연스럽게 국악을 접하고 전통문화의 가치를 느끼는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.
노은영 전주시 문화체육관광국장은 "시민들이 공원에서 자연스럽게 전통예술을 접할 수 있도록 무료로 마련한 자리"라며 "국악의 매력을 함께 느끼는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com