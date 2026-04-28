美재무 "이란 항공사와 거래하는 기업·정부 제재" 경고

AI 핵심 요약beta
- 스콧 베선트 미국 재무장관이 27일 이란 항공사 거래 주체에 제재를 경고했다.
- 각국 정부에 항공유 공급 등 서비스 금지를 요구하며 최대 압박을 강조했다.
- 미 재무부는 이란 자금 차단 '이코노믹 퓨리' 작전으로 중국 은행 등에 2차 제재를 통보했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 스콧 베선트 미국 재무장관이 제재 대상 이란 항공사와 거래하는 모든 주체에 제재를 부과하겠다고 경고했다.
베선트 장관은 27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 먼저 공개한 성명에서 "제재 대상 이란 항공사와 거래하면 미국의 제재에 노출될 위험이 있다"며 "각국 정부는 자국 기업들이 항공유 공급, 기내식, 착륙료, 정비 등 해당 항공기에 서비스를 제공하지 못하도록 필요한 모든 조치를 취해야 한다"고 밝혔다.
그는 "재무부는 이란에 대한 최대 압박을 가할 것이며 이란 관련 기업과 거래를 촉진하거나 수행하는 제3자에 대해 주저 없이 조치를 취할 것"이라고 강조했다.
이란은 미국과의 전쟁이 시작된 이후 일부 상업 항공편 운항을 재개했다. 이란 국영방송은 지난 25일 테헤란에서 튀르키예·오만·사우디아라비아 노선 항공편이 출발했다고 전했다.
미 재무부는 최근 이란의 자금줄을 완전히 끊어 경제를 압박하는 '이코노믹 퓨리(Economic Fury·경제적 분노)' 작전을 가동했다. 이는 미국의 대이란 군사작전명인 '장대한 분노(Epic Fury)'를 본떠 만든 명칭이다.
이 작전의 일환으로 미 재무부는 지난 15일 이란 전쟁으로 급등한 유가 안정을 위해 한시적으로 도입했던 러시아 및 이란산 원유 제재 유예 조치를 갱신하지 않았으며, 중국 은행 두 곳에 서한을 보내 "이란 자금이 해당 계좌로 유입된 것이 입증되면 즉각 '2차 제재(세컨더리 보이콧)'를 가할 용의가 있다"고 경고했다. 이어 각국 정부에도 이란산 원유를 구매하거나 이란 자금을 예치할 경우 2차 제재 대상이 될 수 있음을 통보했다.
wonjc6@newspim.com