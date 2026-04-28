윤건영, 재선 도전 선언…"중단 아닌 완성, 충북교육 도약 이끌 것"

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도교육청서 출마 회견... 지속 리더십·지역상생·미래역량 교육 3대 비전 제시

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 28일 재선 도전을 공식 선언했다.

윤 교육감은 이날 오전 도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난 4년간 다져 온 충북 교육의 토대 위에 더 높은 미래를 세우기 위해 다시 출마를 결심했다"고 밝혔다.

28일 윤건영 충북교육감이 도교육청에서 기자회견을 열어 재선 도전을 선언하고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.04.28 baek3413@newspim.com

그는 "교육의 변화는 거창한 구호가 아닌 현장의 작은 실천에서 시작된다"며 "아이 한 사람의 가능성과 학교의 변화를 차곡차곡 쌓아 온 시간이 지난 4년이었다"고 평가했다.

윤 교육감은 그간 성과로 기초·기본 학력 강화, 독서 교육 확산, 학교 체육 활성화, 토론 중심 수업 확대 등을 제시하며 "아이들이 배움의 주체로 서고 학교가 다시 희망의 중심으로 변화하고 있다"고 강조했다.

이어 재선 필요성으로 ▲정책 완성을 위한 지속의 리더십 ▲지역과 학교의 동반 성장 ▲불확실성 시대에 대응하는 미래 역량 교육 등을 제시했다.

그는 "이미 시작한 정책이 결실을 맺기 위해서는 흔들림 없는 추진력과 책임 있는 마무리가 필요하다"며 "시작한 사람이 끝까지 책임지는 것이 도민에 대한 도리"라고 말했다.

또 "인구 감소와 지역 소멸 위기 속에서 학교의 경쟁력이 곧 지역의 경쟁력"이라며 "충북을 잘 아는 사람이 교육 정책을 완성해야 한다"고 덧붙였다.

아울러 인공지능(AI)과 기후 위기 등 급변하는 환경을 언급하며 "정답을 외우는 교육이 아니라 스스로 질문하고 협력하며 길을 찾는 '삶의 나침반'을 길러 주겠다"고 밝혔다.

윤 교육감은 "앞으로의 4년은 충북 교육 100년의 기틀을 완성할 결정적 시간"이라며 "AI·디지털 전환 시대에 맞는 미래 교육 대전환을 이루겠다"고 강조했다.

그러면서 "오직 아이들과 학교, 충북의 미래를 위해 모든 시간을 쓰겠다"며 "교실과 운동장에서 아이들이 더 건강하고 당당하게 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com