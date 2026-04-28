교육부, 제7차 韓-호주 교육공동위원회에 대표단 파견

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29일 캔버라서 교육공동위 개최

AI 교사 교류부터 한국어 교육까지 협력 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 오는 29일 호주 캔버라에서 열리는 '제7차 한-호주 교육공동위원회'에 대표단을 파견한다고 28일 밝혔다.

한-호주 교육공동위원회는 2008년 체결된 교육협력 양해각서에 따라 두 나라가 2년마다 번갈아 여는 국장급 협의체다. 이번 회의에서는 양국 교육정책 현황을 공유하고 학교 인공지능(AI) 교육, 국제교육, 연구 협력, 한국어 교육 등 미래교육 분야 협력 방안을 논의한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

양국은 우선 학교 현장에서 AI 교육을 확대하고 교원 전문성을 높이기 위한 협력 방안을 다룬다. 한국과 호주 교사들이 AI·디지털 기술을 활용한 교수·학습 혁신 사례를 공유하고 온라인 교류를 활성화하는 방안도 모색한다.

고등교육 분야에서는 학생 교류 확대와 복수·공동학위 등 대학 간 협력 방안을 논의한다. 대학 간 교류와 공동 교육과정 운영을 촉진하고 국제교류 협력의 질을 높이는 데 초점을 맞춘다.

연구 협력도 확대한다. 교육부는 오는 12월 예정된 국제 인공지능 인재 양성 및 교육 공개토론회(GATE 포럼)를 계기로 '한-호주 대학 리더스 세미나'를 열 계획이다. 하반기에는 한-호주 수교 65주년을 기념한 연구 협력 공동 화상토론회도 추진해 연구자 네트워크와 정책 교류를 넓힌다.

한국어 교육 협력도 주요 의제로 다뤄진다. 호주는 1992년부터 한국어를 대학입시 과목으로 채택하는 등 정규학교에서 한국어 교육을 운영해 왔다. 양국 대표단은 이번 교육공동위원회를 계기로 한국어 채택학교를 찾아 수업을 참관하고, 현장 의견을 바탕으로 한국어 교육 분야 교원 교류와 협력 방안을 논의할 예정이다.

교육부는 이번 논의를 바탕으로 호주와 교사, 연구자, 정책 담당자 간 교류를 확대하고 AI·디지털 교육부터 국제교육, 한국어 교육까지 미래교육 협력 기반을 강화할 방침이다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "이번 제7차 한-호주 교육공동위원회는 양국 교육협력이 AI·디지털 전환 등 미래교육 의제로 본격 확장되는 중요한 전환점이라는 점에서 의미가 크다"며 "교사·연구자와 정책 담당자 교류가 양국 교육 발전의 실질적 성과로 이어질 수 있도록 교육부가 한-호주 사이의 가교 역할을 충실히 하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com