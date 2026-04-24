카카오뱅크, '정부지원금 찾기' 출시 7개월 만에 가입자 수 100만 명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 24일 정부지원금 찾기 서비스 가입자 100만 명 돌파를 밝혔다.
- 지난해 9월 선보인 이 서비스는 고객 맞춤 지원금을 추천한다.
- 올해 1위는 2026고유가 피해지원금으로 20만 명이 조회했다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 '정부지원금 찾기' 서비스 가입자 수가 100만 명을 돌파했다고 24일 밝혔다.
카카오뱅크가 지난해 9월 선보인 '정부지원금 찾기'는 고객이 받을 수 있는 정부 및 공공기관의 각종 지원금을 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 도와주는 서비스다.
올해 고객 관심도 1위 지원금은 '2026고유가 피해지원금'으로, 약 20만 명의 고객이 해당 지원금을 조회했다. '2026고유가 피해지원금'은 오는 4월 말 신청을 앞두고 있어 고객들이 가장 많이 찾은 것으로 분석된다. 이 밖에도 'K-패스(12만)', '2026희망저축계좌(7만)', '국민내일배움카드(7만)' 등도 높은 관심을 보였다.
가입자 5명 중 1명은 개인사업자로 분석됐다. '정부지원금 찾기' 서비스에서는 사업장의 업종, 규모, 소재지 등에 따라 개인사업자 맞춤형 정부지원금을 폭넓게 추천해, 바쁜 사장님들의 사업 운영에 실질적 도움을 제공한다.
카카오뱅크는 "현재 정부와 지자체 등에서 제공하는 정책 혜택이 매월 약 7천 건에 달할 정도로 정보의 양이 방대해지는 가운데, '정부지원금 찾기'는 맞춤형 추천 등 여러 편의성을 갖춰 고객들에게 인기를 얻고 있다"라며 "앞으로도 고객이 필요로 하는 실질적인 혜택을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.
romeok@newspim.com