카카오뱅크, 중동 사태 대응 '차량 5부제' 캠페인 시작

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 20일 중동 사태 에너지 위기 대응으로 차량 5부제 캠페인을 시작했다.
- 임직원 자율 참여로 번호 끝자리 요일에 차량 이용을 쉬고 대중교통을 이용한다.
- 친환경차 등 제외하고 조명 소등 등 자원 절감 활동도 병행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 중동 사태로 인한 글로벌 에너지 위기 대응에 동참하기 위해 '차량 5부제' 캠페인을 시작한다고 20일 밝혔다.
이번 캠페인은 임직원의 자율적인 참여를 중심으로 '차량 5부제'를 운영한다. 차량 번호 끝자리에 해당하는 요일에는 차량 이용을 잠시 쉬고, 대중교통이나 친환경 이동수단을 이용하는 방식이다. 예를 들어 차량 번호 끝자리가 1 또는 6인 경우 월요일에는 차량 이용을 줄이는 식이다.
카카오뱅크는 전기차, 수소차 등 친환경차와 교통약자 및 장거리 출퇴근자 등 대중교통 이용이 어려운 경우에는 참여 대상에서 제외해 실질적인 참여 환경을 고려했다.
카카오뱅크는 불필요한 조명 소등, 적정 실내온도 유지 등 일상적인 실천을 독려하고 사무실 내 고효율 LED 조명, 전자문서 기반 업무 환경, 사내 카페 다회용컵 사용 등 다양한 활동을 통해 자원 절감에 힘쓴다.
카카오뱅크는 "구성원들의 일상 속 작은 변화가 모여 의미 있는 에너지 절감으로 이어질 수 있다고 생각한다"며 "앞으로도 지속가능한 미래를 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com