[KMF2026] "기술 앞에 팀이 먼저"…투자마켓서 가상융합 스타트업 투자 불꽃 토론

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최성진·구중회·이성원 3인 "AI·XR 생존법은 시장 검증과 팀 실행력"

마이메타·세르딕·피앤씨솔루션 공개 IR 피칭…투자사 20곳 맞대면 1:1 상담

50건 목표…가상융합 분야 투자 생태계 육성 본격화

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = "투자자는 기술이 아니라 팀을 산다."

11일 오전 서울 코엑스 B홀 메인무대에서 열린 KMF 2026 투자마켓 패널토론장에 이 말이 울렸다.

2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026) 이틀째인 이날 오전 10시, 코엑스 메인무대에서 가상융합 분야 스타트업 전문 투자 프로그램 '투자마켓'이 개막했다. 미니강연과 패널토론, 공개 IR 피칭이 순차 진행됐으며, 20개 투자사가 참여해 1대1 투자상담 50건을 목표로 운영된다.

미니강연 연사로 나선 최성진 스타트업성장연구소 대표는 "가상융합 스타트업, 무엇을 보는가"를 주제로 단상에 올랐다. 그는 XR·AI 분야 창업 생태계의 투자 환경을 짚으며 스타트업이 투자자의 눈에 들려면 무엇을 갖춰야 하는지를 실전 관점에서 풀어냈다.

[서울=뉴스핌] 김상현 기자=11일 서울 코엑스에서 열린 KMF 2026 투자마켓에서 최성진 스타트업성장연구소 대표(왼쪽)가 '가상융합 스타트업 투자 관점 토론'을 진행하고 있다. 구중회 LB인베스트먼트 전무(가운데), 이성원 핀포인트벤처스 대표(오른쪽).

최 대표는 "가상융합 스타트업을 평가할 때 기술의 독창성보다 '이 팀이 시장을 실제로 열 수 있는가'를 먼저 본다"며 "데모 단계를 넘어 고객의 돈을 이미 받고 있는지가 핵심 판단 기준"이라고 강조했다. 이어 "국내 XR 시장은 기술 공급은 넘쳐나지만 수요 발굴이 부족하다. 특정 산업 현장의 문제를 명확하게 정의한 뒤 기술을 거기에 맞추는 스타트업이 살아남는다"고 진단했다.

미니강연에 이어 최성진 대표가 좌장을 맡고 구중회 LB인베스트먼트 전무, 이성원 핀포인트벤처스 대표가 패널로 참여한 '가상융합 스타트업 투자 관점 토론'이 이어졌다.

24년 투자 경력의 구중회 전무는 투자 기준에 대한 질문에 "ICT·딥테크 스타트업에 투자할 때 가장 먼저 보는 건 창업자와 팀원 각각의 실행력"이라고 답했다.

그는 "스타트업 규모가 작을수록 임직원 전원을 직접 인터뷰한다. 창업자의 비전만큼 실무진이 그것을 실제로 구현할 수 있는지가 더 중요하다"고 밝혔다. 국내 시장에 집중하는 가상융합 스타트업에 대해서는 "내수 시장만 보고 시작하면 천장이 낮다. 초기부터 동남아·북미 시장을 동시에 설계하는 팀이 훨씬 큰 기업이 된다"고 지적했다.

이성원 핀포인트벤처스 대표는 "초기 단계에서 XR·AI 스타트업이 가장 많이 범하는 실수는 기술 완성도에 너무 오래 머무는 것"이라며 "MVP(최소기능제품)를 빠르게 시장에 던지고 고객의 반응을 받아 피봇하는 속도가 투자 여부를 가른다"고 강조했다.

그는 또 "가상융합 분야는 B2B 레퍼런스 하나가 기업 가치를 몇 배로 올린다. 대기업이나 공공기관 한 곳에 납품했다는 사실 자체가 이 스타트업의 기술이 검증됐다는 신호"라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 마이메타 진동환 대표가 11일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 대한민국 가상융합산업대전 투자마켓 IR 설명회 및 파칭에서 발표를 하고 있다. 2026.06.11 khwphoto@newspim.com

패널토론에 이어 10시30분부터는 세 스타트업의 공개 IR 피칭이 진행됐다.

첫 주자 마이메타(대표 진동환)는 IoT 센서 기반 산업장비 고장 예지 솔루션과 LLM 기반 매뉴얼 Q&A 서비스 'Mysemi-GPT'를 중심으로 제조 현장의 AI 전환 청사진을 제시했다. 중소벤처기업부 TIPS 과제와 디딤돌 연구개발 과제를 연속 확보한 실적을 바탕으로 스마트공장 시장 진입 전략을 투자자들에게 설명했다.

두 번째 피칭에 나선 세르딕(대표 강진규)은 AI 기반 산업안전 솔루션 기업이다. 가상 공간에서 위험 시나리오를 반복 검증해 인명 피해를 줄이는 기술을 핵심으로 내세웠다. 강 대표는 "AI는 산업안전 외에도 기업 운영 효율 전반을 극대화할 수 있다"며 중소기업 시장 공략 전략을 밝혔다.

마지막 피앤씨솔루션(대표 최치원)은 AR 글래스와 XR 솔루션 전문 기업이다. 자체 개발한 AR 글래스 광학계와 AI 기반 비전 인식·모션 센서 기술을 앞세워 스마트팩토리 통합 솔루션 시장을 공략 중이다. 지난해 서강대 메타버스전문대학원과 MOU를 체결했고, 중동 시장 진출을 위해 미르캅AI와 협력하는 등 글로벌 확장에 속도를 내고 있다.

오전 프로그램이 종료된 오후 1시부터는 코엑스 B홀 내 행사장에서 투자사·스타트업 간 1대1 투자상담이 16시30분까지 진행된다. 이어 16시30분부터 17시까지는 참석자 네트워킹 시간이 마련된다.

이노시뮬레이션 XoundR(사운더)를 체험하는 류제명 과기부차관 [사진=이노시뮬레이션]

windy@newspim.com