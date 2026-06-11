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1조원 과징금은 피했지만…6천억대 철퇴 맞은 쿠팡, 연간 수익성 '먹구름'

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AI 핵심 요약

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  • 쿠팡이 11일 개인정보 유출로 과징금 6247억원을 부과받았다.
  • 지난해 영업이익 6790억원에 육박해 올해 실적 부담이 커졌다.
  • 쿠팡은 유감 표명과 함께 행정소송 가능성을 시사했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

개인정보위, '개인정보 유출' 쿠팡에 6247억 과징금 철퇴
정보 유출 관련 과징금 역대 최대 규모...SKT의 4.6배 수준
작년 영업익의 92%...올해 1분기 이어 2분기도 적자 가능성 커져
쿠팡 "개보위 결정에 유감" 법적 대응 시사...고객 신뢰 회복 관건

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 개인정보 유출 사태로 역대 최대 규모인 6300억 원대의 과징금을 부과받으면서 수익성에 비상이 걸렸다. 시장에서 우려했던 1조원대 과징금은 피했지만 지난해 연간 영업이익(6790억 원)에 육박하는 금액이 한 번에 발생하면서 올해 실적 전망에도 먹구름이 드리우고 있다.

개인정보보호위원회는 전날 전체회의를 열고 쿠팡의 개인정보 유출 및 개인정보보호법 위반 행위에 대해 과징금 6246억8100만 원과 과태료 1680만 원을 부과하고 시정명령과 공표명령을 의결했다고 11일 밝혔다. 이번 제재는 지난해 11월 개인정보 유출 사실이 알려진 이후 약 7개월 만에 이뤄졌다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 11일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 개인정보보호위원회 제11회 전체회의 결과를 발표하고 있다. 개인정보위는 쿠팡의 안전조치 의무 위반 및 법적 근거 없는 개인정보 수집등에 대해 과징금 6246억8100만원과 과태료 1680만원 부과와 함께 시정명령, 공표 및 공표 명령등을 의결 했다. gdlee@newspim.com

쿠팡에 부과된 과징금은 개인정보위 출범 이후 내려진 제재 중 최대 규모다. 기존 최고액인 지난해 SK텔레콤 유심(USIM) 정보 유출사고 때 부과된 과징금(1348억 원)과 비교하면 4.6배를 웃돈다. 개인정보위는 쿠팡이 인증 서명키 관리와 접근통제 등 기본적인 안전성 확보 조치 의무를 소홀히 해 약 3750만 명의 개인정보가 유출됐다고 판단했다. 앞서 과학기술정보통신부가 지난 2월 발표한 민관합동조사 결과에서 발표된 유출 규모(3367만여 건)보다 늘어난 규모다.

다만 업계에서는 쿠팡이 법정 최대 과징금이라는 최악의 상황은 피했다는 평가를 내놓고 있다. 당초 시장에서는 개인정보보호법상 직전 3개년 평균 매출의 최대 3%까지 과징금 부과가 가능하다는 점에서 1조3000억 원 이상의 제재 가능성도 거론됐다. 쿠팡이 전자공시시스템에 공시한 지난해 매출은 45조5000억 원으로, 이를 단순 적용하면 법정 최대 과징금 규모는 1조3637억 원 수준이다.

쿠팡 개인정보 유출 사태 일지. [AI 일러스트=남라다 기자]

◆1분기 이어 2분기 수익성 악화 불가피...2분기 연속 적자 

이제 시장의 관심은 과징금 규모 자체보다 실적 영향에 쏠린다. 쿠팡은 올해 1분기 영업손실 2억4200만 달러(약 3545억 원)를 기록했다. 개인정보 유출 사고에 따른 보상금 지급과 보안 강화 비용 등이 반영된 결과다. 이는 2021년 4분기 이후 최대 분기 손실이자 시장 전망치(600억~700억 원)를 크게 웃도는 '어닝 쇼크'였다. 

쿠팡 분기별 실적 추이 [AI 일러스트=남라다 기자]

여기에 이날 개인정보위가 부과한 역대 최대 규모의 과징금까지 더해지면 2분기에도 적자를 기록할 가능성이 커졌다. 이럴 경우 올해 들어 2분기 연속 영업손실을 기록하는 것이다. 기업은 정부의 과징금 처분이 확정되면 해당 금액을 충당부채 또는 비용으로 인식하는 것이 일반적이다. 실제 쿠팡은 지난 2024년 공정거래위원회로부터 검색 알고리즘 조작 혐의로 1628억원의 과징금을 부과받았을 당시 이를 2분기 실적에 선반영한 바 있다.

쿠팡의 분기 영업이익은 통상 1000억~2000억 원 수준이다. 지난해 2분기 영업이익도 약 2000억 원에 그쳤다. 단순 비교만으로도 6247억원 규모의 비용을 자체 영업으로 상쇄하기는 쉽지 않다.

더 큰 문제는 연간 실적이다. 이번 과징금은 지난해 쿠팡 연간 영업이익(6790억 원)에 맞먹는 수준이다. 사실상 1년 동안 벌어들인 영업이익 대부분이 과징금으로 사라지는 셈이다.

업계 관계자는 "1분기 적자에 이어 과징금까지 반영되면 올해 실적 추정치 하향 조정이 불가피할 것"이라며 "행정소송 여부와 별개로 회계상 비용 인식 부담은 피하기 어려울 것"이라고 말했다.

쿠팡의 배송차량 '쿠팡카' [사진=쿠팡]

◆고객 신뢰 회복 관건...역대 최대 과징금에 법적 대응 예고

 

관건은 고객 신뢰 회복과 법적 대응 결과다. 업계에서는 단기적인 과징금 규모보다 '고객 신뢰 회복 여부'가 장기 성장성에 더 큰 변수가 될 것으로 보고 있다.

개인정보위는 이번 제재 과정에서 단순 유출 외에도 추가적인 위법 행위를 적발했다. 쿠팡이 타사 웹·앱에 접속한 회원 약 1117만 명의 온라인 활동 기록을 법적 근거 없이 수집해 개인 식별이 가능한 상태로 저장한 사실이 드러난 것이다. 또한, 이른바 '납치광고'를 게재하는 광고 파트너사에 대한 관리·감독도 미흡했다고 판단했다.

쿠팡은 유출 사고 직후 불거진 회원 이탈 우려를 딛고 현재는 이용자 수를 상당 부분 회복한 상태다. 하지만 플랫폼 기업의 핵심 경쟁력이 '고객 데이터'와 '신뢰'에 기반한다는 점에서, 이번 사태의 후유증이 단기간에 해소되기는 쉽지 않을 것이라는 전망이 지배적이다.

또한 쿠팡은 개인정보위의 결정에 유감을 표명하며 법적 대응을 예고하고 나섰다. 쿠팡은 이날 입장문을 내고 "개인정보 보호 체계를 더욱 강화하고 고객 신뢰 회복을 위해 노력하겠다"면서도 "회사의 설명이 충분히 반영되지 않았다"며 행정소송 가능성을 시사했다. 

쿠팡 분기별 실적 추이 [AI 일러스트=남라다 기자]

◆로켓배송·지방 고용 확대 전략도 시험대

쿠팡의 성장 전략에도 부담 요인이 될 수 있다는 분석이 나온다. 당장 투자 축소를 단정하기는 어렵지만 수익성 악화가 장기화될 경우 신규 투자 집행 속도가 조정될 가능성은 배제할 수 없다. 개인정보위가 보안체계 강화와 개인정보 보호 거버넌스 개선 등을 추가로 요구한 만큼 향후 보안 투자 비용도 늘어날 전망이다.

쿠팡은 지난 10여 년간 공격적인 물류 투자로 성장해 왔다. 2014년 로켓배송 도입 이후 2023년까지 6조원 이상을 물류 인프라 구축에 투입했고, 2024년부터 2027년까지 추가로 3조원을 투자해 전국 물류망 확대에 나서고 있다.

현재 충북 제천과 부산 등지에서 신규 물류센터 건설이 추진되고 있으며, 이를 통해 전국 대부분 지역에서 로켓배송 서비스를 제공한다는 계획이다. 특히 인구감소 지역과 비수도권을 중심으로 물류 거점을 확충하면서 지역 일자리 창출 효과도 강조해왔다. 실제 쿠팡과 쿠팡풀필먼트서비스(CFS), 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)의 직고용 인력은 9만명 안팎에 달한다. 삼성전자에 이어 국내 2위 수준의 고용 규모다.

다만 일각에서는 과징금이 일회성 비용이라는 점에서 쿠팡의 중장기 성장성 자체를 훼손할 수준은 아니라는 의견도 나온다. 지난해 매출이 45조원을 넘어선 데다 현금성 자산도 충분한 만큼 재무 안정성이 흔들릴 가능성은 크지 않다는 시각이다. 

nrd@newspim.com

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이정후 18게임 연속 안타 행진 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO 출신 타격 천재 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그를 뒤집어 놓고 있다. 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 신기록을 하루 만에 새로 썼다. 결정적인 순간에 변함없는 클린 히트로 소속팀의 8점 차 대역전승에 기여했다. 이정후는 11일(한국 시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했다. 전날 17경기 연속 안타로 추신수와 김하성을 넘어섰던 이정후는 이날 안타를 추가하며 기록을 18경기로 늘렸다. 일본의 오타니 쇼헤이가 가진 연속 안타 기록과 어깨를 나란히 했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 9회 끝내기 만루포를 때린 브라이스 엘드리지와 포옹하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 시즌 23번째 멀티히트다. 최근 3경기 연속 2안타 이상을 몰아친 이정후의 시즌 타율은 0.335에서 0.338로 뛰어올랐다. 내셔널리그 타율 선두 오토 로페스(0.342)를 4리 차로 턱밑까지 추격한 메이저리그 전체 2위 기록이다. 이정후는 2회말 첫 타석에서 워싱턴 좌완 선발 포스터 그리핀을 상대로 헛스윙 삼진으로 물러났다. 4회말 두 번째 타석에서도 2루수 땅볼에 그쳤다. 세 번째 타석부터 진가를 드러났다. 팀이 1-6으로 뒤진 6회말 2사 주자 없는 상황. 이정후는 그리핀의 초구 낮은 커브를 감각적인 배트 컨트롤로 걷어 올려 우전 안타를 만들었다. 스트라이크존을 벗어난 유인구였지만 이정후의 방망이를 피해 가지 못했다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 18경기 연속 안타 행진이 완성됐다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 8회 2루 도루에 성공하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 8회말에는 '발 야구'로 추격의 불씨를 지폈다. 3-9로 뒤진 상황에서 이정후는 풀카운트 승부 끝에 귀중한 볼넷을 골라냈다. 지난달 4일 탬파베이 레이스전 이후 39일 만에 나온 볼넷이다. 출루한 이정후는 곧바로 2루를 훔쳐 시즌 3호 도루를 성공시켰다. 이틀 연속 도루다. 이후 대니얼 수색의 적시 2루타 때 홈을 밟으며 득점까지 올렸다. 자이언츠는 8회에만 맷 채프먼과 라파엘 데버스의 백투백 홈런 등을 묶어 5점을 추격했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 9회 안타를 치고 나가 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 이날의 역전 드라마의 크라이막스는 9회말 정규이닝 마지막 공격이었다. 7-10으로 뒤진 무사 1·2루 찬스가 이정후에게 걸렸다. 워싱턴은 빅리그에서 가장 뜨거운 타자인 이정후를 저격하기 위해 좌완 미첼 파커를 마운드에 올렸다. 이정후는 불리한 볼카운트(1볼-2스트라이크)에 몰렸으나 파커의 5구째 바깥쪽 직구를 가볍게 밀어 쳐 좌전 안타를 날렸다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=샌프란시스코 선수들이 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 역전 만루 홈런을 친 브라이스 엘드리지를 축하하며 역전승을 자축하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 순식간에 무사 만루 찬스가 만들어졌고 후속타자 브라이스 엘드리지는 파커를 상대로 우측 담장을 넘기는 끝내기 역전 만루 홈런을 쏘아 올렸다. 1-9로 뒤지던 경기를 11-10으로 뒤집은 오라클 파크 역사에 남을 '극장승'이었다. 이정후의 정교한 타격을 징검다리로 대역전 시나리오가 완성됐다. psoq1337@newspim.com 2026-06-11 08:47
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FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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