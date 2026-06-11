쿠팡 "개보위 결정에 유감, 소명 충분히 반영 안 돼"…법적 대응 예고

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쿠팡 11일 입장문 내고 "고객과 국민께 심려 끼쳐 책임 통감" 재차 머리 숙여

공식 의결서 수령 후 법적 절차 착수 방침...행정소송 통해 법적 공방 예고



[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 개인정보보호위원회의 6246억8100만원 규모 과징금 부과 결정과 관련해 고객들에게 사과하면서도 사실관계가 충분히 반영되지 않았다며 법적 대응 방침을 밝혔다.

쿠팡은 11일 입장문을 내고 "이번 개인정보 유출 사고로 인해 고객과 국민께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 엄중한 책임을 통감하고 있다"고 밝혔다.

이어 "개인정보 보호 프레임워크를 더욱 강화하고 새로운 의지로 고객 신뢰 회복을 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

쿠팡 로고.[사진=쿠팡]

그러나 쿠팡은 개인정보위의 결정에는 유감을 표명했다. 쿠팡 측은 "지난해 데이터 유출 사태와 관련해 2차 피해를 방지하기 위한 선제적 조치와 명확한 사실관계에 근거한 설명이 개인정보위의 결정에 충분히 반영되지 못한 점은 유감스럽게 생각한다"고 했다.

쿠팡은 개인정보위가 문제 삼은 쿠팡 파트너스 운영 방식에 대해서도 반박했다.

회사 측은 "쿠팡 파트너스는 수천 명의 국내 크리에이터와 블로거, 소상공인들이 상품을 추천하고 수익을 창출하는 프로그램"이라며 "다른 글로벌 기업들과 동일한 제휴 모델을 사용해 고객 데이터를 보호하고 적법하게 운영하고 있다"고 주장했다.

그러면서 "개인정보위원회로부터 공식 의결서를 수령한 후 법적 절차를 통해 사실관계가 명확하게 규명되길 기대한다"고 밝혔다.

앞서 개인정보위는 이날 전체회의를 열고 쿠팡의 안전조치 의무 위반과 법적 근거 없는 개인정보 수집 행위 등에 대해 총 6246억8100만원의 과징금과 1680만원의 과태료를 부과하기로 의결했다.

개인정보위는 쿠팡이 인증 서명키 관리와 접근통제를 소홀히 해 약 3755만명의 개인정보가 유출됐으며, 외부 웹·앱 이용자 약 1117만명의 온라인 활동기록을 법적 근거 없이 수집했다고 판단했다.

쿠팡이 공식적으로 법적 대응 의사를 밝히면서 이번 사안은 향후 행정소송 등을 통한 장기 법정 공방으로 이어질 가능성이 커졌다. 특히 개인정보위의 과징금 산정 기준과 쿠팡 파트너스 운영의 적법성 여부가 주요 쟁점이 될 전망이다.

다음은 쿠팡 입장문 전문이다.

쿠팡은 이번 개인정보 유출 사고로 인해 고객과 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과드립니다. 개인정보 보호 프레임워크를 더욱 강화하고 새로운 의지로 고객 신뢰 회복을 위해 노력하겠습니다.

다만, 작년 데이터 유출 사태와 관련 2차 피해를 방지하기 위한 선제적 조치와 명확한 사실관계에 근거한 설명이 개인정보위원회의 결정에 충분히 반영되지 못한 점 유감스럽게 생각합니다.

이와는 별도로 쿠팡 파트너스는 수천 명의 국내 크리에이터, 블로거, 소상공인들이 상품을 추천하고 수익을 창출하는 프로그램이며, 다른 글로벌 기업들과 동일한 제휴 모델을 사용하여 고객 데이터를 보호하고 적법하게 운영하고 있습니다.

개인정보위원회로부터 공식 의결서를 수령한 후 법적 절차를 통해 사실관계가 명확하게 규명되길 기대합니다

nrd@newspim.com