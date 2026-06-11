송파구선관위, 투표용지 선거인수의 50%만 인쇄…예비 2000장은 '무번호'

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김민전 "자체 조사로 의혹 해소 어려워…특검 해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 가장 심각하게 발생한 서울 송파구에서 선거관리위원회가 전체 선거인 수의 50% 수준만 투표용지로 구비한 것으로 확인됐다. 부족 상황에 대비한 예비용지 2000장은 일련번호가 인쇄되지 않은 '무번호 용지'였던 것으로 나타났다.

11일 김민전 국민의힘 의원실이 중앙선거관리위원회로부터 제출받은 서울 8개 자치구 선관위의 투표용지 인쇄 매수 관련 자료에 따르면 송파구선거관리위원회는 지난 4월 28일 제9회 전국동시지방선거 투표용지를 등재 선거인 수의 50%를 기준으로 산정하되, 사전투표율이 낮은 잠실3동과 잠실4동은 60%를 적용해 축소 인쇄하기로 의결했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 김지연 서울동부지방법원 민사51단독 부장판사를 비롯한 관계자들이 10일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소였던 우성아파트 노인정에서 증거 보전을 위해 입장하고 있다. 2026.06.10 yeawon2@newspim.com

송파구선관위는 등재된 선거인 수 56만4438명에 대해 일련번호 투표용지 28만800장과 무번호 투표용지 2000장 등 총 28만2800장을 구비했다. 이는 전체 선거인 수의 약 50.1%에 해당하는 규모다.

김 의원실은 송파구의 최근 제21대 대통령선거 투표율이 81.6%에 달했음에도 송파구선관위가 이례적으로 낮았던 2022년 지방선거 투표율 55.0% 등을 근거로 투표용지 인쇄 매수를 대폭 줄였다고 지적했다.

특히 부족 사태에 대비해 준비한 예비용지 2000장은 일련번호가 인쇄되지 않은 무번호 용지였던 것으로 파악됐다. 공직선거법상 투표용지는 원칙적으로 일련번호가 인쇄돼 있어야 하며, 일련번호는 투표용지 관리와 추적 가능성을 확보하기 위한 장치다.

선관위는 무번호 용지를 실제 사용할 경우 현장 직원이 수기로 일련번호를 기재하는 방식을 검토한 것으로 알려졌다. 이 경우 현장에서 투표용지마다 번호를 기입해야 해 투표 진행 지연과 행정적 오류 가능성이 제기된다.

아울러 송파구선관위의 투표용지 인쇄 매수 결정은 정식 위원회 회의가 아닌 서면의결 방식으로 처리된 것으로 확인됐다.

김 의원은 "최근 선관위의 개표 결과 입력 오류에 이어 증거인멸 의혹까지 제기된 상황"이라며 "선관위의 자체 조사만으로는 국민적 의혹을 해소하기 어렵다"고 말했다.

이어 "특검을 통해 투표용지 부족 사태의 원인과 책임은 물론 증거인멸 의혹까지 철저히 규명하고 관련자들에게 엄중한 책임을 물어야 한다"고 강조했다.

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