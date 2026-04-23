뉴욕증시 프리뷰, 휴전 연장에도 불안 여전…유가 100달러 돌파에 미 주가선물 일제 하락

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트럼프 "이란 휴전 연장"에도 차익실현

실적 시즌 견조…"AI 과잉투자 우려도 다시 부상"

고용·PMI도 주목…"상승 경로는 울퉁불퉁"



[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 23(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주가지수 선물은 일제히 하락했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 휴전 연장 결정으로 전날 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥 종합지수가 사상 최고치를 경신했지만, 투자자들은 중동 긴장이 완전히 해소되지 않은 가운데 추가 랠리를 이어가는 데 신중한 모습을 보였다.

미 동부시간 오전 9시 10분 기준으로는 다우지수 선물이 249.00포인트(0.50%), S&P500 선물이 17.75포인트(0.25%), 나스닥100 선물이 62.50포인트(0.23%) 각각 하락하며 낙폭이 확대됐다.

뉴욕증권거래소의 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 트럼프 "이란 휴전 연장"에도 차익실현

전날 뉴욕 증시는 트럼프 대통령이 미국과 이란 간 휴전을 사실상 무기한 연장한 영향으로 주요 3대 지수가 일제히 상승했다. S&P500과 나스닥은 각각 1.05%, 1.64% 오르며 사상 최고치를 다시 썼고, 다우지수도 340.65포인트(0.69%) 상승했다.

트럼프 대통령은 22일 "이란 정부가 심각하게 분열돼 있다"며 휴전 연장이 필요하다고 밝혔다. 하지만 이란은 호르무즈 해협에서 선박 2척을 나포하고, 미국이 휴전 연장 이후에도 유지 중인 이란 항만 해상 봉쇄를 해제할 것을 요구하면서 긴장을 다시 끌어올렸다.

이란 측의 명확한 협상 의지가 부족하다는 이유로 JD 밴스 부통령은 평화회담 참석 일정을 중단한 것으로 전해졌다. 이란 국영매체 역시 협상 대표단이 회담에 참석하지 않을 것이라며 미국과의 협상을 '시간 낭비'라고 비판했다.

최근 투자자들은 전쟁 관련 위험을 외면하려는 강한 회복력을 보여왔지만, 분쟁이 언제 어떻게 최종적으로 해결될지에 대한 보다 명확한 그림을 기다리면서 피로감이 쌓였고, 이에 따라 일시적인 위험회피 심리가 나타나고 있다.

특히 국제유가가 배럴당 100달러를 웃돌면서 인플레이션 재확산 우려도 커지고 있다. UBS는 "중동 휴전에도 호르무즈 해협의 정상적인 항행이 여전히 불확실하고 국제유가가 4거래일 연속 상승하고 있다는 점은 우려 요인"이라며 "브렌트유는 다시 배럴당 100달러를 넘어섰다"고 지적했다.

핌코(PIMCO)의 이코노미스트 티파니 와일딩은 "중동 분쟁이 완화되고 호르무즈 해협을 통한 선박 운항이 정상적으로 재개되더라도, 수십 년 만에 가장 큰 규모의 원유 공급 차질 중 하나를 겪은 이후 글로벌 경제가 정상화되기까지는 시간이 걸릴 가능성이 크다"고 말했다.

◆ 실적 시즌 견조하지만…"AI 과잉투자 우려도 다시 부상"

시장 심리를 지탱하는 것은 여전히 기업 실적이다. 현재까지 실적을 발표한 S&P500 편입 기업 87곳 가운데 81%가 시장 예상치를 웃도는 순이익을 기록했고, 76%는 매출에서도 예상치를 상회했다.

줄리 비엘 케인앤더슨러드닉 수석 투자전략가는 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "매우 강한 뉴스 헤드라인이 계속 나오면서 투자자들이 불안해하고 있지만, 결국 중요한 것은 기업 이익 전망이 계속 상향되고 있다는 점"이라며 "기업들이 불확실성과 잡음을 뚫고 여전히 이익 성장을 만들어내고 있다는 의미"라고 말했다.

다만 이번 실적 시즌은 중동 분쟁의 충격이 한 달 정도만 반영된 결과라는 점에서 향후 실적 전망의 신뢰도에 대한 의문도 남아 있다.

테슬라 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

개별 종목 가운데서는 실적 발표 이후 희비가 엇갈렸다. ▲IBM(IBM)과 ▲서비스나우(NOW)는 각각 7%, 13% 급락했고, IBM은 소프트웨어 사업 부진으로 1분기 매출 증가세가 둔화됐다는 평가를 받았다.

▲테슬라(TSLA)는 예상보다 나은 실적 발표에 장 초반 상승했지만, 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 기반 자율주행차와 휴머노이드 로봇 사업 확대를 위해 올해 자본지출을 250억 달러 이상으로 늘리겠다고 밝히면서 결국 개장 전 거래에서 3~3.5% 하락했다.

▲마이크로소프트(MSFT)와 ▲어도비(ADBE)도 개장 전 각각 1.9%, 2.2% 하락했다. ▲록히드마틴(LMT)은 1분기 순이익 감소로 4.8% 하락했고, ▲허니웰 인터내셔널(HON)은 7.7%, 의료장비 업체 ▲서모피셔(TMO)는 4.7% 내렸다.

반면 ▲텍사스인스트루먼트(TXN)는 2분기 매출과 이익 전망이 월가 기대치를 웃돌면서 11.8% 급등했고, 화학업체 ▲다우(DOW)는 1분기 손실이 예상보다 적었다는 발표에 3.5% 상승했다.

항공업종에서는 ▲아메리칸항공(AAL)이 연료비 급등 여파로 2026년 실적 전망을 하향 조정했다. 다만 1분기 조정 주당순손실은 40센트로 시장 예상 손실(47센트)보다 양호했고, 매출도 139억1000만달러로 예상치를 웃돌면서 주가는 개장 전 거래에서 약 2% 상승했다.

이날 장 마감 후에는 인텔의 실적 발표가 예정돼 있다.

◆ 고용·PMI도 주목…"상승 경로는 울퉁불퉁"

투자자들은 이날 발표될 4월 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치와 주간 신규 실업수당 청구 건수에도 주목하고 있다.

미국 노동부에 따르면 4월 18일로 끝난 주간 신규 실업수당 청구 건수는 계절조정 기준 21만4000건으로, 전주보다 6000건 증가했으며 시장 예상치(21만건)를 웃돌았다. 실업수당을 계속 받는 사람 수를 뜻하는 계속 실업수당 청구 건수는 182만건으로 소폭 증가했다.

신규 청구와 계속 청구가 모두 오르기는 했지만 증가 폭은 제한적이어서 고용시장의 급격한 약화를 시사하는 수준은 아니라는 평가가 나온다.

울리케 호프만-부르카르디 UBS 아메리카 최고투자책임자(CIO)는 "연말까지 증시는 더 높은 수준에서 마감할 것으로 보지만, 성장 둔화 우려와 AI 투자 부담, 공급망 혼란 등으로 상승 과정은 상당히 울퉁불퉁할 것"이라고 말했다.

그는 변동성 헤지 수단으로 채권과 금, 원자재에 대한 분산 투자 필요성을 강조했다.

koinwon@newspim.com