[코인 시황] 8만달러 문턱서 숨 고르기…"7만6000달러 지켜야 상승 이어진다"

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중동 긴장 고조…"이란 변수 해결돼야 돌파 가능"

크립토퀀트 "약세장 끝났을 수도"…하지만 2022년 데자뷔 경계

"전환점이지 추세 아니다"…박스권 가능성 여전

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인(BTC)이 8만달러 돌파를 눈앞에 두고 다시 숨 고르기에 들어갔다. 온체인 분석업체 크립토퀀트의 핵심 지표가 처음으로 '중립 구간'에 진입하며 약세장 종료 가능성을 시사했지만, 과거 같은 신호가 '가짜 반등'으로 끝난 전례가 있어 시장은 신중한 분위기다.

한국 시간으로 23일 오후 7시 30분 기준 비트코인(BTC)은 7만7406달러에 거래되며 24시간 기준 0.97% 밀리고 있다. 장중 7만9388달러까지 오르며 8만달러에 근접했지만, 이후 상승폭을 일부 반납했다. 주간 기준으로는 2.9% 올랐다.

같은 시간 이더리움(ETH)은 3.1% 하락한 2314달러, XRP는 2.7% 내린 1.41달러, 솔라나(SOL)는 3.3% 하락한 85.41달러, BNB는 1.6% 내린 631.51달러를 기록했다. 상위 10개 암호화폐 대부분이 주간 기준으로 약세를 보인 가운데, 비트코인만 뚜렷한 상대 강세를 보였다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.04.23 koinwon@newspim.com

시장에서는 이를 '좁은 랠리(narrow rally)'로 해석한다. 랠리가 비트코인에만 집중되고 나머지 자산군이 힘을 잃을 때는 대개 광범위한 위험선호보다는 제한적인 매수세가 작용하고 있다는 의미다.

특히 비트코인 무기한 선물 시장에서 펀딩비가 약 47일 동안 계속 마이너스를 기록하고 있다는 점은 투자자들이 아직 본격적인 상승장을 확신하지 못하고 있다는 의미로 해석된다. 펀딩비가 마이너스라는 것은 상승에 베팅한 투자자보다 하락에 베팅한 숏(매도) 포지션이 더 많다는 뜻이다.

다시 말해 시장 참가자들이 가격 상승보다는 하락 가능성에 더 무게를 두고 있다는 의미다. 이런 상태가 47일이나 이어진 것은 매우 이례적인 일로, 기록상 가장 길었던 약세 중심의 파생상품 포지셔닝 구간 가운데 하나로 꼽힌다.

◆ 중동 긴장 고조…"이란 변수 해결돼야 돌파 가능"

시장 불확실성을 키우는 가장 큰 변수는 중동이다.

브렌트유는 배럴당 100달러를 웃도는 수준을 유지하고 있다. 미국이 이란 항구를 오가는 선박에 대한 해군 봉쇄를 지속하는 가운데, 이란은 대부분의 국제 선박에 대해 호르무즈 해협을 사실상 폐쇄한 상태다. 22일(현지시간)에는 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 선박 2척을 나포했다고 밝혀 긴장을 다시 끌어올렸다.

도널드 트럼프 대통령이 4월 7일 발표한 휴전은 현재 "무기한" 유지되고 있지만, JD 밴스 부통령의 이슬라마바드 방문 계획은 이란이 대표단 파견을 거부하면서 취소됐다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 트럼프 대통령이 이란의 협상안 제출에 대해 명확한 시한을 설정하지 않았다고 밝혔다.

암호화폐 전문매체인 코인데스크에 따르면 시장에서는 비트코인이 7만6000달러 아래로 밀릴 경우, 이번 상승 구간의 고점이 이미 형성됐다고 판단할 가능성이 크다고 보고 있다. 다음 상승을 위해서는 이란 관련 실질적인 외교 진전이나 투자 심리 개선이 필요하다는 분석이다.

◆ 크립토퀀트 "약세장 끝났을 수도"…하지만 2022년 데자뷔 경계

온체인 지표에서는 낙관적인 조짐이 포착된다.

크립토퀀트의 불 스코어 지수(Bull Score Index)는 최근 처음으로 중립 구간인 50을 기록했다. 이는 비트코인이 12만6000달러를 돌파한 이후 처음 나타난 신호로, 시장 국면이 바뀌고 있을 가능성을 시사한다.

이 지수는 블록체인 활동, 투자자 수익성, 유동성 등 10개의 핵심 온체인 지표를 종합해 비트코인 시장의 전반적인 건강 상태를 측정하는 지표다. 현재는 전체 지표 가운데 절반이 강세, 나머지 절반이 약세를 나타내고 있다.

일반적으로 40 이하에서는 구조적인 약세장을, 60 이상에서는 강하고 지속 가능한 상승 추세를 의미한다. 따라서 50은 약세장에서 벗어나 새로운 전환 국면에 진입했음을 보여주는 중요한 신호로 해석된다.

이는 비트코인이 약 6만달러에서 7만8000달러까지 반등한 흐름과도 맞물린다. 시장에서는 이를 두고 "약세장이 끝났을 가능성"에 무게를 두는 분위기다.

다만 과거 사례는 여전히 경계심을 요구한다. 2022년 3월에도 같은 지표가 50까지 상승하며 약세장 종료 기대를 키웠지만, 당시 비트코인은 3만5000달러에서 4만8000달러까지 반등한 뒤 다시 급락해 결국 2만달러 아래로 무너졌다.

훌리오 모레노 크립토퀀트 리서치 총괄은 "이번 약세장에서 불 스코어 지수가 처음으로 중립 구간에 진입했다"면서도 "지난 2022년 3월에도 약 일주일간 중립 구간에 머문 뒤 가격은 다시 하락세를 이어갔다"며 비트코인이 다시 급락할 가능성을 경고했다.

◆ "전환점이지 추세 아니다"…박스권 가능성 여전

싱가포르 기반 디지털 자산 운용사 QCP 캐피털 역시 아직 추세적 상승으로 보기에는 이르다고 평가했다.

QCP는 보고서에서 "단기 변동성은 실제 변동성에 비해 여전히 낮은 40 수준에 머물고 있고, 옵션 스큐는 여전히 하방 보호를 선호하며, 기간 구조 역시 완만한 우상향에 그치고 있다"고 분석했다.

이어 "현재 포지셔닝은 지속적인 돌파보다는 박스권 흐름을 시사한다"고 덧붙였다.

결국 시장은 지금을 '상승장의 시작'이 아니라 '방향을 결정하는 분기점'으로 보고 있다. 8만달러 돌파 여부보다 중요한 것은 7만6000달러 지지 여부, 그리고 이란 변수의 해소라는 평가가 나온다.

koinwon@newspim.com