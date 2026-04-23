트럼프 "호르무즈 해협 기뢰 부설 선박 격침 명령…기뢰 제거도 3배 강화"

"주저 없이 쏴라"…이란 해군 함정 159척 격침 주장

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하는 선박을 격침하라고 미 해군에 명령했다. 기뢰 제거 작전도 현재의 3배 수준으로 강화하라고 지시했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 "호르무즈 해협 해역에 기뢰를 부설하는 소형 선박을 포함한 모든 선박을 격침하라고 미 해군에 명령했다"며 "주저함이 없어야 한다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 현재 미군 소해함(기뢰 제거 함정)들이 해협의 기뢰를 제거하고 있다며 해당 작전을 3배 수준으로 강화하라고 추가 지시했다고 설명했다.

트럼프 대통령은 또 이란 해군 함정 159척이 모두 격침됐다고 주장하고 "(이란의) 해군 함정은 159척 전부 바다 밑에 가라앉아 있다"고 강조했다.

미국과 이란은 호르무즈 해협에서 폐쇄와 봉쇄로 서로 맞대응하고 있다. 트럼프 대통령은 휴전 속에서도 호르무즈 해협 봉쇄 방침을 유지해 나가고 있으며 이란은 이 같은 봉쇄가 휴전 협정 위반이라며 맞서고 있다.

전날 워싱턴포스트(WP)는 미 국방부가 기뢰를 제거하는데 6개월이 걸릴 것으로 예상했다고 보도했다. 보도에 따르면 국방부는 미 의회 하원 군사위원회 비공개 브리핑에서 이같이 밝히고 전쟁이 끝나고 나서야 기뢰 제거 작전이 시작될 수 있다고 설명했다. 다만 국방부는 이 같은 보도 내용이 사실이 아니라고 부인했다.

호르무즈 해협.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.23 mj72284@newspim.com

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