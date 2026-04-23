경기도교육청 "경기북돋움 독서인문교육'으로 '책 읽는 학교' 정착 속도낸다"

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세계 책의 날 맞아 실천 워크숍 개최… 북돋움 실천학교 등 교원 215명 참석

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 '세계 책의 날'을 맞아 학교 현장의 독서 문화를 확산하고 학생들의 인문학적 소양을 기르기 위한 '경기북돋움 독서인문교육'의 본격적인 시동을 걸었다.

'경기북돋움 독서인문교육'의 본격적인 시동을 걸었다.[사진= 경기도교육청]

도교육청은 23일 아일랜드캐슬에서 '북돋움 실천학교'와 '책쓰기 프로젝트 지역 중심교' 교원 215명이 참석한 가운데 '경기북돋움 독서인문교육 실천 워크숍'을 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

이번 워크숍은 '현장의 실천으로 틔우는 독서의 싹, 경기 교육을 북돋우다'를 주제로, 학교 관리자의 리더십을 통해 독서인문교육의 실행력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

이날 행사에서는 '책 읽는 학교 문화 조성 사업' 운영교에 대한 현판 수여식이 진행되어 학교 단위 독서교육 실천의 상징적인 출발을 알렸다. 참석한 교장·교감 등 관리자들은 '한 문장 북돋움 선언'에 참여해 학교별 특성에 맞는 독서교육 실천 의지를 다지고, 일상 속 독서 문화 정착을 위한 공동 다짐을 이어갔다.

일상 속 독서 문화 정착을 위한 공동 다짐을 이어갔다.[사진= 경기도교육청]

워크숍 현장에는 학생 출판 도서와 책쓰기 프로젝트 결과물, 다양한 수업 산출물 등이 전시되어 눈길을 끌었다. 참가자들은 실제 학교 현장에서 이뤄진 독서교육 사례를 직접 확인하며 정책에 대한 이해도를 높이고, 각 학교로의 일반화 가능성을 타진하는 시간을 가졌다.

앞서 도교육청은 지난 18일에도 교원 100명을 대상으로 '교육과정 기반 책쓰기 과정' 직무연수를 운영, 읽기와 쓰기가 통합된 수업 설계 역량을 강화하는 등 현장 실천을 위한 사전 준비를 마친 바 있다.

도교육청은 이번 워크숍과 연수를 기점으로 교원의 수업 실행 역량과 관리자의 리더십을 결합해 도내 학교 곳곳에 '책 읽는 문화'를 확산시킨다는 복안이다.

'책 읽는 문화'를 확산시킨다는 복안이다. [사진= 경기도교육청]

차미순 도교육청 지역교육국장은 "이번 워크숍은 학생의 삶과 배움을 연결하는 경기북돋움 교육의 소중한 출발점"이라며 "학교 현장의 실천이 일회성에 그치지 않고 지속 가능한 독서인문교육 문화로 정착될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com