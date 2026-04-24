[르포] 무신사의 '뷰티 실험' 베일 벗다…K뷰티 품은 2000평 메가스토어 출격

24일 2000평 초대형 편집숍 오픈…용산점 대비 규모·브랜드 '두 배 확장'

패션·뷰티 1000여개 브랜드 집결…상설 뷰티 매장 첫 개점

QR·셀프포스 도입 '테크 리테일' 선봬…'체류형 공간 실험' 진화 버전

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = "무신사 메가스토어 성수는 지금까지 국내 패션 업계가 정의해 온 편집숍의 한계를 완전히 무너뜨리는 공간입니다."(권아영 무신사 마케팅·팝업 기획 담당자)

무신사가 24일 성수에 2000평 규모의 초대형 복합 편집매장인 '무신사 메가스토어 성수'를 선보이며 국내 패션 업계의 새 지평을 열었다. 메가스토어 1호점인 용산점보다 규모와 브랜드 수를 각각 두 배로 늘린 이번 성수점은 단일 매장 기준 국내 최대 규모의 패션·뷰티 복합 편집매장이라는 타이틀도 거머쥐었다. 브랜드 역시 용산점보다 2배 늘린 1000여 개를 집결시켰다.

무신사 초대형 복합 편집매장으로 조성된 '무신사 메가스토어 성수' 외관 전경. [사진=무신사 제공]

개점 하루 전인 지난 23일 출입기자들에게 선공개된 무신사 메가스토어 성수는 외관에서부터 압도감이 느껴졌다. 2000평 규모의 지상 4층짜리 건물 전층을 사용하는 메가스토어 성수는 흰 석재와 대형 통유리로 마감된 파사드는 내부를 고스란히 드러내며, 건물 자체가 하나의 거대한 쇼케이스장이라는 인상을 준다.

층마다 촘촘히 배치된 브랜드 디스플레이는 지나는 사람의 시선을 자연스럽게 건물 안으로 끌어당긴다. 1층 숍인숍부터 최상층 식음료(F&B) 공간까지 유기적으로 연결된 구조는 편집숍의 핵심인 '우연한 발견'을 유도한다. 고객의 체류 시간을 늘리는 동시에 무신사 특유의 큐레이션 역량을 공간에 녹여낸 영리한 설계다.

지난해 용산에 이어 성수에서 두 번째로 선보이는 메가스토어는 무신사가 쌓아온 온라인 큐레이션을 오프라인으로 확장한 집약체다. 앞서 용산점이 '실험'이었다면, 성수점은 규모와 콘텐츠를 모두 확장한 '완성형 모델'에 가깝다.

무신사 관계자는 "메가스토어 성수는 단순한 쇼핑몰을 넘어 성수동의 문화적 지형도를 재편할 시그니처 공간이 될 것"이라며 "국내 고객에게는 진화된 복합 문화 경험을, 글로벌 관광객에게는 K패션과 뷰티의 정수를 체험하는 필수 코스로 자리매김하게 될 것"이라고 강조했다.

무신사 메가스토어 성수 2층에 자리한 무신사 뷰티 섹션. [사진=남라다 기자]

◆온라인 밖으로 나온 무신사 뷰티…첫 상설 매장 개장

이번 메가스토어의 핵심 병기는 2층에 자리한 '무신사 뷰티'다. 무신사가 처음으로 선보이는 뷰티 상설 오프라인 매장으로, 약 150평 공간에 글맆·플라워노즈·플르부아 등 감도 높은 인디 브랜드부터 색조·기초를 아우르는 700여 개 브랜드를 집결시켰다.

무신사 메가스토어 성수 2층에 자리한 뷰티 섹션 전경. [사진=무신사 제공]

내부 구성은 기존 헬스앤뷰티(H&B) 스토어와 궤를 달리한다. 단순 브랜드별 나열이 아닌 데이터 기반의 '큐레이션'이 중심이다. 실시간 트렌드를 반영해 인기 상품 1~5위를 보여주는 '뷰티 랭킹존'은 온라인 무신사의 구매 경험을 오프라인으로 완벽히 이식했다. 무신사는 상품 직매입과 풀필먼트를 결합한 유통 구조를 통해 뷰티 밸류체인을 강화, 패션 플랫폼을 넘어 뷰티로 외연을 확장한다는 전략이다.

무신사 메가스토어 성수 2층에 자리한 렌즈 코너에 'AI 피팅존'이 마련돼 있다. 화면 속 자신의 얼굴에 렌즈 색상이 실시간으로 반영돼 구매 결정을 돕는 서비스 프로그램이다. [사진=남라다 기자]

2층 한켠에 마련된 렌즈 코너도 차별화 포인트다. 전문 안경사가 상주하며 현장에서 즉석 시력 검사를 진행하고, 결과에 맞는 제품을 추천하는 '원스톱 컨설팅 서비스'를 제공한다. 또 매장 내 '인공지능(AI) 피팅존'에서는 다양한 컬러 렌즈를 직접 착용하지 않고도 가상으로 체험할 수 있다. 화면 속 자신의 얼굴에 렌즈 색상이 실시간으로 반영돼 구매 결정을 돕는 구조다. 테크 기술을 접목해 위생 문제까지 해결했다.

무신사 메가스토어 성수 1층 전경. [사진=무신사 제공]

◆패션 300개 브랜드 집결…미식까지 아우른 '복합 놀이터

패션과 킥스(Kicks·신발) 부문에서는 300여 개 브랜드가 집결했다. 여성 디자이너, 글로벌 스포츠, 아웃도어, 워크웨어까지 전 카테고리를 아우른다. 지하 1층에는 나이키·아디다스 등 글로벌 스포츠와 캐주얼 브랜드, 1층에는 여성 디자이너 브랜드 중심 숍인숍이 배치됐다. 2층과 4층에는 애즈온·미세키 서울, 노스페이스·아디다스 퍼포먼스 등 스포츠·아웃도어 숍인숍이 이어진다. 나이키, 아디다스 브랜드를 제외한 숍인숍은 3개월 주기로 교체될 예정이다.

4층에는 스포츠·아웃도어 카테고리와 함께 유니폼 마킹 서비스도 운영된다. 축구 유니폼 구매 시 선수 이름과 번호를 현장에서 바로 새길 수 있으며, 향후 야구 등 다른 종목으로도 확대할 계획이다.

무신사 메가스토어 성수 4층에 자리한 푸드가든. 휴식과 식사를 즐길 수 있도록 공간을 꾸민 게 특징이다. [사진=무신사 제공]

같은 층에 위치한 '푸드가든'은 쇼핑과 휴식을 잇는 공간으로 꾸며졌다. 푸글렌, 피자슬라이스, 전국김밥일주 BY 김밥대장 등 성수의 로컬 감성을 담은 식음료(F&B) 브랜드를 입점시키고 야외 테라스를 마련해 고객이 성수의 분위기를 만끽하며 머물 수 있도록 설계됐다.

무신사 메가스토어 성수 지하 1층에 자리한 엔터테인먼트존 '무싱사'. NCT 위시와 코인 노래방이 있는 공간이다. [사진=무신사 제공]

◆O4O 접목 '테크 리테일'…플랫폼의 물리적 구현

매장 곳곳에는 무신사의 O4O(Online for Offline) 전략이 스며들어 있었다. 모든 제품의 QR코드를 스캔하면 수만 건의 온라인 리뷰와 스타일링 정보를 즉시 확인할 수 있다. 종이 가격표 대신 도입된 전자 가격 라벨(ESL)은 온라인 프로모션 정보를 실시간으로 반영하며 운영 효율을 극대화했다.

결제 시스템 역시 진화했다. 자체 개발한 '무신사 셀프포스(Self-POS)'는 다국어 지원과 택스프리 기능을 탑재해 급증하는 외국인 관광객의 쇼핑 편의를 높였다.

지하 1층과 1층에는 체험형 콘텐츠도 배치됐다. 지하 1층에 위치한 엔터테인먼트존 '무싱사'에서는 아티스트 협업 콘텐츠와 코인 노래방 서비스가 운영되며, 오픈 초기에는 NCT WISH 앨범 팝업이 진행된다.

이 외에도 메가스토어 성수에는 외국인 고객을 위한 웰컴 기프트존을 비롯해, 구매 금액에 따라 참여할 수 있는 뷰티 가챠와 구디백 등 다양한 참여형 혜택이 마련됐다.

nrd@newspim.com