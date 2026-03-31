무신사, 지난해 매출·영업익 '사상 최대'...2년 연속 '1조 클럽' 안착

매출 18% 증가한 1조4679억…영업익, 36.7% 는 1405억 '역대 최대'

조남성 "K패션 글로벌 도약 돕는 파트너로 동반성장"…해외 확장 가속화"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 무신사가 온·오프라인 채널 경쟁력 확대와 자체 브랜드 '무신사 스탠다드' 성장에 힘입어 사상 최대 실적을 기록했다.

매출과 영업이익이 모두 두 자릿수 증가세를 보인 가운데, 특히 영업이익 증가율이 매출 성장률을 크게 웃돌며 수익성 개선이 두드러졌다.

무신사 로고. [사진=무신사 제공]

무신사는 지난해 연결 기준 매출과 영업이익이 각각 1조4679억원, 1405억원으로 집계됐다고 31일 공시했다.

전년과 비교하면 매출과 영업이익은 각각 18.1%, 36.7%씩 증가했다. 지난해 처음으로 '매출 1조 클럽'에 진입한 데 이어, 올해까지 2년 연속 연매출 1조원을 넘어서며 외형 성장을 일궈냈다. 특히 매출은 2022년(7084억원)과 비교하면 3년 만에 외형이 두 배 이상 확대됐으며, 2022~2025년까지 연평균 매출 성장률(CAGR)은 27.5%에 달했다.

영업이익 증가율이 매출 신장률의 두 배를 웃돈 점은 수익성 개선 국면에 진입했음을 시사하는 대목이다. 플랫폼 비즈니스 특성상 일정 수준의 고정비를 넘어서면 추가 비용 증가 없이 이익이 빠르게 늘어나는 '고정비 레버리지(operating leverage)' 효과가 나타난 결과로 분석된다. 무신사는 현재 이익 증가율이 매출 성장률을 크게 상회하며 본격적인 이익 창출 국면에 진입한 것으로 평가된다.

현금 창출력을 나타내는 지표인 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)은 지난해 2480억원으로 전년 대비 27.1% 증가했다.

지난해 4분기 실적만 떼어보면, 매출은 4949억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했고, 영업이익은 699억원으로 59% 급증했다. 종속회사를 제외한 무신사 별도 기준으로 연간 매출은 1조3529억원으로 전년 대비 23% 늘었고, 영업이익은 1458억원으로 29.7% 증가했다.

다만 회계정책 변화 영향으로 당기순이익은 줄었다. 무신사는 지난해부터 상환전환우선주(RCPS)를 부채로 인식하면서 이자비용이 반영돼 연결 기준 당기순이익이 77억원으로 전년 대비 41.2% 줄었다. 별도 기준으로는 291억원의 당기순손실을 기록했다. 이는 회계상 처리에 따른 영향으로 실제 현금 유출은 없었다.

매출 구성은 수수료 매출이 전체의 39%로 가장 큰 비중을 차지했고, 제품 매출 31%, 상품 매출 27.3% 순으로 나타났다.

글로벌 사업도 빠르게 성장하고 있다. 해외 13개 지역에서 운영 중인 글로벌 스토어 거래액 증가에 힘입어 수출 실적은 489억원으로 전년 대비 10배 이상 늘었다. 무신사는 지난해 '무신사 스탠다드'와 패션 편집매장 '무신사 스토어'를 중심으로 오프라인 유통망을 확대하며 경쟁력을 강화했다. 연간 오프라인 매장 방문객은 3200만 명을 넘어섰다.

올해는 스니커즈 편집숍 '무신사 킥스' 홍대·성수점과 '무신사 아울렛 롯데몰 은평점' 등을 잇달아 선보이며 오프라인 확장에 속도를 내고 있다.

글로벌 시장에서도 보폭을 넓히고 있다. 일본에서는 K패션 브랜드와 협업한 팝업스토어를 진행하고, 조조타운(ZOZOTOWN)과의 입점 연동을 강화해 국내 브랜드의 해외 진출을 지원한다. 중국에서는 상하이 매장이 안정화 단계에 접어들면서 추가 출점에 나설 계획이다.

조남성 무신사 대표는 "오프라인과 글로벌 시장 확장을 위해 대규모 투자를 진행했지만 수익성은 안정적으로 유지되고 있다"며 "이익 재투자를 통한 선순환 구조가 자리 잡고 있다"고 말했다. 이어 "신규 오프라인 매장의 매출 기여가 본격화되면 규모의 경제 효과로 외형 성장과 기업가치 제고가 더욱 가속화될 것"이라고 강조했다.

한편 무신사는 이날 서울 성동구 본사 '무신사 성수 N1'에서 제14기 정기 주주총회를 열고 조 대표를 등기이사로 신규 선임했으며, 2025 회계연도 재무제표 승인 안건 등을 원안대로 의결했다.

nrd@newspim.com