무신사 스탠다드, 이도현·한소희 26 SS 시즌 캠페인 화보 공개

시즌 신상품으로 포멀, 스트릿 등 다양한 스타일링 제안

캠페인 기념 신상품 10% 할인쿠폰, 적립금 2배 이벤트

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사는 캐주얼 웨어 브랜드 '무신사 스탠다드'가 2026년 봄·여름(SS) 시즌을 맞아 브랜드 앰배서더인 배우 이도현, 한소희와 함께한 새로운 캠페인 화보를 공개한다고 6일 밝혔다.

이날 공개되는 이번 캠페인은 무신사 스탠다드가 지향하는 모던 베이식 무드를 두 배우의 독보적인 이미지로 재해석했다. 캠페인 화보를 통해 모노톤의 정제된 색상을 바탕으로 실루엣과 소재, 구조감의 대비를 더해 간결하면서도 입체적인 룩을 선보인다.

무신사 스탠다드 26 SS 캠페인 화보 대표 이미지. [사진=무신사]

26 SS 시즌 컬렉션은 블레이저와 슬랙스를 중심으로 한 베이식하고 포멀한 룩부터 스트리트, 밀리터리, 애슬레저 등 다양한 무드의 스타일을 폭넓게 제안한다.

특히 ▲커브드 팬츠 ▲윈드브레이커 ▲신세틱 레더 재킷 등 시즌 키 아이템으로 스타일의 폭을 한층 넓혔다.

무신사 스탠다드는 새 시즌 캠페인 공개를 기념해 할인 혜택을 제공한다. 무신사 온라인 스토어에서 26 SS 신상품 구매 시 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰과 장바구니 쿠폰을 지급한다. 또한 상품 구매 후 후기를 작성하면 적립금을 2배로 지급하는 이벤트를 진행한다.

shl22@newspim.com