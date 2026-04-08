무신사 스탠다드, 광주 첫 매장 연다…호남권 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 8일 광주 신세계백화점에 무신사 스탠다드 매장을 연다고 밝혔다.
- 호남권 첫 오프라인 진출로 39번째 매장이다.
- 16일 오픈하며 SS 신상품과 프로모션 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 무신사가 전개하는 캐주얼 브랜드 무신사 스탠다드(MUSINSA STANDARD)가 광주광역시에 첫 오프라인 매장을 열고 호남권 시장 공략에 나선다.
무신사는 오는 16일 신세계백화점 광주점 지하 1층 '플레이스팟'에 신규 매장을 연다고 8일 밝혔다. 이번 매장은 무신사 스탠다드의 39번째 오프라인 매장이자 호남 지역 첫 진출 사례다.
신세계백화점 광주점은 광주종합버스터미널 인근 핵심 상권에 위치해 유동 인구가 많은 지역으로 꼽힌다. 무신사는 온라인 스토어 데이터를 통해 확인한 지역 수요를 바탕으로 오프라인 접점 확대에 나섰다.
매장에서는 맨·우먼 라인의 2026년 봄·여름(SS) 신상품을 비롯해 뷰티·홈 라인까지 함께 선보인다.
오픈을 기념한 프로모션도 진행한다. 이달 16~19일에는 5인 이상 방문 고객을 대상으로 최대 20% 할인 혜택을 제공하며, 7만 원 이상 구매 고객에게는 광주 로컬 디저트 브랜드 '주디마리' 협업 사은품을 증정한다.
무신사 관계자는 "광주 지역 고객들의 오프라인 매장 요청이 지속돼 왔다"며 "향후 제주 등 신규 지역으로 확대해 전국 단위 오프라인 거점을 구축할 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com