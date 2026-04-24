[재산공개] 이미현 전 감사위원 105억, 최승필 감사위원 31억 신고

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부 공직자윤리위원회가 24일 이미현 전 감사위원과 최승필 현 감사위원의 재산을 공개했다.

우선 최 감사위원은 총 30억9406만원의 재산을 신고했다. 토지 3억5756만원, 건물 18억9915만원, 예금 6억9427만원, 증권 3억6730만원 등이다.

최승필 감사원 감사위원. [사진=한국외국어대학교]

건물 자산은 서울 서초구 잠원동 아파트와 서초동 오피스텔 등이 포함되며 약 19억원 규모로 가장 큰 비중을 차지했다. 예금도 약 7억원에 달했다. 증권은 배우자 명의 현대차·현대모비스 등 주식이 포함돼 약 3억6000만원 수준이다.

이 전 위원은 총 104억6373만원의 재산을 신고했다.

재산은 토지 50억1637만원, 건물 32억5600만원, 예금 14억9953만원, 증권 3억9857만원 등으로 구성됐으며, 특히 배우자 명의 서울 강남구 대치동 대지 등 토지 자산이 절반 이상을 차지했다.

건물은 여의도 아파트와 단독주택, 근린생활시설 등이 포함돼 30억원대 규모다. 약 15억원의 예금과 금 1억9600만원, 골프회원권 9400만원 등 기타 자산도 포함됐다.

hyun9@newspim.com