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두산에너빌리티, 베트남 신규원전 참여 교두보 마련

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  • 두산에너빌리티는 23일 베트남 하노이에서 현지 기업과 원전 협력 협약을 체결했다.
  • 윤요한 마케팅부문장이 PTSC, PETROCONs와 신규원전 협력과 공급망 개발 업무협약을 맺었다.
  • 팀코리아의 베트남 닌투언 2원전 사업 참여를 위한 교두보를 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신규원전 협력 및 공급망 구축 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 두산에너빌리티는 박지원 회장을 비롯한 주요 경영진이 베트남 신규원전 참여를 위한 협력 기반 강화에 나섰다고 23일 밝혔다.

이재명 대통령의 베트남 순방에 경제사절단으로 동행한 박지원 회장은 이날 비즈니스 라운드테이블, 비즈니스 포럼 참석 등을 통해 베트남 정부 및 에너지 업계 주요 인사들과 원전 분야 협력 기반을 다졌다.

베트남 하노이에서 열린 '한-베 비즈니스 포럼'에선 두산에너빌리티 윤요한 마케팅부문장이 베트남 현지 기업인 PTSC, PETROCONs와 각각 베트남 신규원전 협력과 공급망 개발을 위한 업무협약을 체결했다. 두 기업 모두 PVN(베트남 국가산업에너지공사)의 자회사로, PVN은 현재 베트남 중부에서 닌투언(Ninh Thuan) 2원전 사업을 추진하고 있다.

23일(현지시각) 베트남 하노이에서 열린 '한-베트남 비즈니스 포럼'에서 김정관 산업통상부 장관(오른쪽 8번째)과 베트남 응오 반 뚜안 재무부 장관(오른쪽 7번째)이 참석한 가운데 두산에너빌리티 윤요한 마케팅부문장(오른쪽 3번째)이 베트남 현지 기업인 PTSC, PETROCONs와 각각 베트남 신규원전 협력과 공급망 개발을 위한 업무협약을 체결했다 [사진=두산에너빌리티]

이번 협약은 한국전력을 중심으로 팀코리아가 베트남 신규원전 사업 참여를 추진하는 가운데, 민간기업인 두산에너빌리티가 현지 주요 기업들과 협력 체계를 선제적으로 구축했다는 데 의미가 있다. 특히 원전 기자재와 건설 분야에서 현지 공급망 구축 기반을 확보함으로써 향후 닌투언 2원전 사업 참여를 위한 교두보를 마련하게 됐다.

이번 베트남 순방에 경제사절단으로 한-베트남 비즈니스 라운드 테이블에 참석한 두산에너빌리티 박지원 회장은 "베트남 신규 원전 참여를 위해 민관이 합심해 확대해 온 양국간 협력은 향후 의미 있는 성과로 이어질 것"이라며 "이미 UAE, 체코에서 경쟁력을 입증한 팀코리아가 베트남에서도 결실을 맺을 수 있도록, 두산에너빌리티는 맡은 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.

닌투언 원전은 베트남 최초의 상업용 원전 사업으로, 러시아가 닌투언 1원전 사업을 진행중이고 팀코리아는 한국형 원전 APR1400을 앞세워 닌투언 2원전 사업 수주를 추진하고 있다. 이를 위해 한국전력은 2025년 8월 PVN과 원전 인력 양성 MOU를 체결했고, 지난달 말에도 현지에서 '원전 공급망 협력 세미나'를 개최하는 등 협력을 확대하고 있다.

y2kid@newspim.com

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