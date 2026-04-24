[재산공개] 김미곤 전 노인인력개발원장, 재산 17억6439만…전년 대비 3900만원 증가

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김 전 원장 가족 전체 아파트 9억

소유 예산 5억3911만3000원 달해

주식 상승 따라 본인·가족 재산↑

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김미곤 전 노인인력개발원장이 17억6439만2000원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 24일 관보에 공개한 '2026년 4월 수시재산등록사항'에 따르면 김 전 원장은 총17억6439만2000원의 재산을 신고했다.

[사진=뉴스핌DB]

김 전 원장과 가족이 소유한 건물은 3채다. 본인, 배우자, 장남이 소유한 아파트 현재 가격은 총 9억3300만원이다. 본인, 배우자, 장남 등이 소유한 자동차 재산은 총 2565만원으로 신고됐다.

소유한 예산은 5억3911만3000원이다. 본인 예산은 9824만1000원인 반면 배우자 예산은 3억 8473만원으로 신고됐다. 장남 2153만8000원, 차남 3460만4000원이다.

김 전 원장은 주식 가격 상승에 따라 재산이 증가했다. 본인이 소유 주식으로 인한 재산은 500만원, 배우자 상장주식 2억3798만원, 배우자 비상장주식 2395만원이다. 차남이 소유한 재산은 5만1000원이다.

장남은 가족으로부터 5000만원을 빌린 '사인간채무'가 발생했다. 동시에 기존에 보유했던 신한은행(2500만원)과 카카오뱅크(2976만원)의 금융채무를 상환하거나 감소시킨 것으로 나타났다. 배우자 또한 5000만원 규모의 사인간채권을 보유하고 있어 가족 간 자금 흐름이 재산 변동의 원인으로 주목된다.

재산 공개는 공직자윤리법에 따라 정기적으로 이루어지는 재산 변동 신고에 따른 결과다.

sdk1991@newspim.com