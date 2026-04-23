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뉴욕증시 개장 전 특징주...넷플릭스·모빌아이·텍사스인스트루먼트↑ VS 테슬라·IBM·서비스나우↓

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AI 핵심 요약

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  • 23일 뉴욕 증시 선물 시장에서 기업 1분기 실적으로 주가 엇갈렸다.
  • 넷플릭스와 텍사스인스트루먼트 등 기술·반도체주는 실적 호조로 급등했다.
  • 허니웰과 테슬라 등은 비용 부담 우려로 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 23일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 기업들의 1분기 실적 발표가 이어지며 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.

기술주와 반도체, 장비 임대업체들은 실적 호조와 가이던스 상향에 강세를 보인 반면, 일부 산업재·항공·소비재 종목들은 실망스러운 전망과 비용 부담 우려로 약세를 나타냈다.

특히 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 자본지출 부담과 유가 상승에 따른 비용 압박이 주요 변수로 떠올랐다.

텍사스 인스트루먼트 [사진=블룸버그]

▷ 상승 종목

◆ 넷플릭스(NFLX)

스트리밍 업체 넷플릭스는 추가로 250억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다는 공시가 나오면서 주가가 1% 이상 상승했다.

◆ 헬릭스 에너지 솔루션(HLX)

해양 에너지 기업 헬릭스 에너지 솔루션은 비상장사 혼벡 오프쇼어 서비스와 전량 주식 교환 방식의 합병에 합의하면서 주가가 3% 이상 올랐다. 합병은 2026년 하반기 완료될 예정이며, 통합 법인은 혼벡 오프쇼어 서비스(HOS)라는 이름으로 거래된다.

노키아(NOK)

통신장비 업체 노키아는 1분기 실적 발표에서 매출은 예상에 못 미쳤지만 영업이익이 기대를 웃돌고 연간 가이던스를 상단 쪽으로 달성할 수 있다고 밝히면서 주가가 8% 급등했다.

◆ 모빌아이 글로벌(MBLY)

자율주행 기술 기업 모빌아이는 1분기 실적이 예상치를 크게 웃돌면서 주가가 13% 상승했다. 회사는 조정 주당순이익(EPS) 12센트, 매출 5억5800만 달러를 기록해 시장 예상치인 EPS 8센트, 매출 5억1990만 달러를 상회했다. 연간 매출 가이던스도 기대를 웃돌았다.

◆ CSX(CSX)

운송업체 CSX는 1분기 EPS가 43센트로 시장 예상치인 39센트를 웃돌면서 주가가 6% 상승했다. 다만 매출은 34억8000만 달러로 예상치(34억9000만 달러)를 소폭 밑돌았다.

텍사스인스트루먼트(TXN)

반도체 업체 텍사스인스트루먼트는 2분기 실적 전망이 월가 기대를 크게 웃돌면서 주가가 10% 급등했다. 회사는 주당순이익을 1.77~2.05달러로 제시해 시장 예상치인 1.57달러를 상회했고, 매출 전망도 예상치를 웃돌았다.

◆ 몰리나 헬스케어(MOH)

의료보험 업체 몰리나 헬스케어는 2026년 실적 전망을 재확인하면서 주가가 5.2% 상승했다. 1분기 EPS는 2.35달러로 예상치(1.90달러)를 웃돌았지만 매출은 108억 달러로 시장 기대에 소폭 못 미쳤다.

유나이티드 렌털스(URI)

장비 임대 업체 유나이티드 렌털스는 연간 매출 전망을 169억~174억 달러로 상향 조정하면서 주가가 15% 넘게 급등했다. 회사는 성수기를 앞두고 강한 수요 모멘텀이 이어지고 있다고 밝혔다.

▷ 하락 종목

◆ 허니웰(HON)

산업 대기업 허니웰은 1분기 실적이 엇갈리고 2분기 가이던스가 부진하게 나오면서 주가가 4% 넘게 하락했다. 1분기 조정 EPS는 2.45달러로 예상치(2.32달러)를 웃돌았지만, 매출은 91억 달러로 시장 기대에 못 미쳤다. 2분기 EPS 전망도 예상치를 하회했다.

◆ 룰루레몬(LULU)

애슬레저 업체 룰루레몬은 하이디 오닐을 새 최고경영자(CEO)로 선임했다고 발표한 뒤 주가가 5% 이상 하락했다. 오닐은 오는 9월 8일부터 CEO를 맡게 된다.

◆ IBM(IBM)

IBM은 1분기 실적이 예상치를 웃돌았음에도 연간 가이던스를 상향하지 않으면서 주가가 8% 하락했다. 회사는 조정 EPS 1.91달러, 매출 159억2000만 달러를 기록해 시장 예상치를 모두 상회했다.

◆ 테슬라(TSLA)

테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 자율주행과 휴머노이드 로봇 사업 확대를 위해 자본지출이 크게 늘어날 것이라고 밝히면서 주가가 3% 이상 하락했다. 1분기 조정 EPS는 41센트로 예상치(37센트)를 웃돌았지만, 매출은 223억9000만 달러로 예상치(226억4000만 달러)를 밑돌았다.

◆ 사우스웨스트항공(LUV)

사우스웨스트항공은 1분기 실적과 매출이 모두 기대에 못 미치면서 주가가 3% 하락했다. 회사는 조정 EPS 45센트, 매출 72억 달러를 기록해 예상치인 EPS 47센트, 매출 72억7000만 달러를 하회했다.

서비스나우(NOW)

AI 기반 소프트웨어 업체 서비스나우는 1분기 실적과 매출이 예상치를 웃돌았지만 최근 인수한 아르미스(Armis) 통합 부담이 올해 전망에 반영되면서 주가가 14% 이상 급락했다.

◆ 에이비스 버짓 그룹(CAR)

렌터카 업체 에이비스 버짓은 주가가 9% 이상 하락하며 전날 기록한 37.8% 급락에 이어 약세를 이어갔다. 다만 월간 기준으로는 여전히 200% 이상 상승한 상태다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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