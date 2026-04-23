뉴욕증시 개장 전 특징주...넷플릭스·모빌아이·텍사스인스트루먼트↑ VS 테슬라·IBM·서비스나우↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 23일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 기업들의 1분기 실적 발표가 이어지며 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.

기술주와 반도체, 장비 임대업체들은 실적 호조와 가이던스 상향에 강세를 보인 반면, 일부 산업재·항공·소비재 종목들은 실망스러운 전망과 비용 부담 우려로 약세를 나타냈다.

특히 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 자본지출 부담과 유가 상승에 따른 비용 압박이 주요 변수로 떠올랐다.

텍사스 인스트루먼트 [사진=블룸버그]

▷ 상승 종목

◆ 넷플릭스(NFLX)

스트리밍 업체 넷플릭스는 추가로 250억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다는 공시가 나오면서 주가가 1% 이상 상승했다.

◆ 헬릭스 에너지 솔루션(HLX)

해양 에너지 기업 헬릭스 에너지 솔루션은 비상장사 혼벡 오프쇼어 서비스와 전량 주식 교환 방식의 합병에 합의하면서 주가가 3% 이상 올랐다. 합병은 2026년 하반기 완료될 예정이며, 통합 법인은 혼벡 오프쇼어 서비스(HOS)라는 이름으로 거래된다.

◆ 노키아(NOK)

통신장비 업체 노키아는 1분기 실적 발표에서 매출은 예상에 못 미쳤지만 영업이익이 기대를 웃돌고 연간 가이던스를 상단 쪽으로 달성할 수 있다고 밝히면서 주가가 8% 급등했다.

◆ 모빌아이 글로벌(MBLY)

자율주행 기술 기업 모빌아이는 1분기 실적이 예상치를 크게 웃돌면서 주가가 13% 상승했다. 회사는 조정 주당순이익(EPS) 12센트, 매출 5억5800만 달러를 기록해 시장 예상치인 EPS 8센트, 매출 5억1990만 달러를 상회했다. 연간 매출 가이던스도 기대를 웃돌았다.

◆ CSX(CSX)

운송업체 CSX는 1분기 EPS가 43센트로 시장 예상치인 39센트를 웃돌면서 주가가 6% 상승했다. 다만 매출은 34억8000만 달러로 예상치(34억9000만 달러)를 소폭 밑돌았다.

◆ 텍사스인스트루먼트(TXN)

반도체 업체 텍사스인스트루먼트는 2분기 실적 전망이 월가 기대를 크게 웃돌면서 주가가 10% 급등했다. 회사는 주당순이익을 1.77~2.05달러로 제시해 시장 예상치인 1.57달러를 상회했고, 매출 전망도 예상치를 웃돌았다.

◆ 몰리나 헬스케어(MOH)

의료보험 업체 몰리나 헬스케어는 2026년 실적 전망을 재확인하면서 주가가 5.2% 상승했다. 1분기 EPS는 2.35달러로 예상치(1.90달러)를 웃돌았지만 매출은 108억 달러로 시장 기대에 소폭 못 미쳤다.

◆ 유나이티드 렌털스(URI)

장비 임대 업체 유나이티드 렌털스는 연간 매출 전망을 169억~174억 달러로 상향 조정하면서 주가가 15% 넘게 급등했다. 회사는 성수기를 앞두고 강한 수요 모멘텀이 이어지고 있다고 밝혔다.

▷ 하락 종목

◆ 허니웰(HON)

산업 대기업 허니웰은 1분기 실적이 엇갈리고 2분기 가이던스가 부진하게 나오면서 주가가 4% 넘게 하락했다. 1분기 조정 EPS는 2.45달러로 예상치(2.32달러)를 웃돌았지만, 매출은 91억 달러로 시장 기대에 못 미쳤다. 2분기 EPS 전망도 예상치를 하회했다.

◆ 룰루레몬(LULU)

애슬레저 업체 룰루레몬은 하이디 오닐을 새 최고경영자(CEO)로 선임했다고 발표한 뒤 주가가 5% 이상 하락했다. 오닐은 오는 9월 8일부터 CEO를 맡게 된다.

◆ IBM(IBM)

IBM은 1분기 실적이 예상치를 웃돌았음에도 연간 가이던스를 상향하지 않으면서 주가가 8% 하락했다. 회사는 조정 EPS 1.91달러, 매출 159억2000만 달러를 기록해 시장 예상치를 모두 상회했다.

◆ 테슬라(TSLA)

테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 자율주행과 휴머노이드 로봇 사업 확대를 위해 자본지출이 크게 늘어날 것이라고 밝히면서 주가가 3% 이상 하락했다. 1분기 조정 EPS는 41센트로 예상치(37센트)를 웃돌았지만, 매출은 223억9000만 달러로 예상치(226억4000만 달러)를 밑돌았다.

◆ 사우스웨스트항공(LUV)

사우스웨스트항공은 1분기 실적과 매출이 모두 기대에 못 미치면서 주가가 3% 하락했다. 회사는 조정 EPS 45센트, 매출 72억 달러를 기록해 예상치인 EPS 47센트, 매출 72억7000만 달러를 하회했다.

◆ 서비스나우(NOW)

AI 기반 소프트웨어 업체 서비스나우는 1분기 실적과 매출이 예상치를 웃돌았지만 최근 인수한 아르미스(Armis) 통합 부담이 올해 전망에 반영되면서 주가가 14% 이상 급락했다.

◆ 에이비스 버짓 그룹(CAR)

렌터카 업체 에이비스 버짓은 주가가 9% 이상 하락하며 전날 기록한 37.8% 급락에 이어 약세를 이어갔다. 다만 월간 기준으로는 여전히 200% 이상 상승한 상태다.

koinwon@newspim.com