李대통령 "베트남 미래가 곧 한국 미래"…이재용 "실적으로 말하겠다"

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한-베트남 비즈니스 포럼 개최

최태원·이재용·정의선 주요 기업 총수 총출동

김용범 "원전·에너지·인프라 협력 좋은 출발점"

[하노이=뉴스핌] 김미경 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 두 나라의 주요 기업인들이 한 자리에 모인 한-베트남 비즈니스 포럼'에서 경제 교역 규모를 1500억 달러(221조원)까지 확대하고 질적 성장을 도모하겠다는 청사진을 내놨다.

이 대통령은 이날 레 밍 흥 베트남 총리와 함께 베트남 하노이 JW메리어트 호텔에서 열린 한-베 비즈니스 포럼에 참석해 반도체와 에너지 산업 생태계를 공동 구축하겠다는 강한 의지를 표명했다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 총리실에서 레 밍 흥 총리와 면담에 앞서 기념사진을 찍고 있다. [사진=청와대]

이날 포럼에는 대한상공회의소 회장인 최태원 SK 회장과 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS 회장, 손경식 CJ 회장, 조현준 효성 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 정원주 대우건설 회장, 성킴 현대자동차 사장, 최수연 네이버 대표가 참석해 베트남과의 실질적 협력 의지를 다졌다.

베트남 측에서는 레 응옥 썬 국가산업에너지공사(PVN) 회장, 당 호앙 안 EVN(전력·에너지) 의장, 당 응옥 호아 VNA(항공) 의장 등 13명의 기업인이 참석했다.

이번 포럼에서는 모두 74건의 민간 양해각서(MOU)와 계약이 체결됐다. 주요 협력 분야는 ▲인공지능(AI) 데이터센터와 디지털 인프라 ▲원전·전력망 구축 ▲이차전지와 첨단소재 생산기지 구축 ▲스마트시티와 인프라 개발 ▲금융·투자 등이다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 오후 베트남 하노이 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆ 李대통령 "베트남 미래가 한국의 미래…공급망 안전장치 만들 것"

이 대통령은 포럼 축사에서 "베트남과 한국이 함께한 지난 33년은 상호 신뢰가 공동 번영의 지름길임을 보여준 성취의 역사였다"며 "베트남의 도약이 곧 한국의 성장이었던 것처럼 이제 베트남의 미래가 곧 한국의 미래가 될 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 다가올 위기를 극복할 3가지 협력 방향을 제시했다.

먼저 이 대통령은 "미래 첨단산업의 씨앗을 함께 뿌려야 한다"며 AI와 반도체, 디지털 분야로의 협력 확대를 강조했다. 이 대통령은 "원유와 희토류 등 전략자원 분야에서 견고한 안전장치를 만들어 경제 파고에도 흔들리지 않는 공급망 생태계를 구축하자"고 제안했다.

특히 베트남의 안정적인 산업 환경을 구축할 수 있도록 액화천연가스(LNG) 발전소와 원전 등 고효율 전력 공급망 인프라 협력을 강화할 뜻을 분명히 했다.

이 대통령은 베트남의 국부 호치민 주석의 명언인 '이불변 응만변(以不變 應萬變, 변하지 않는 것으로 모든 변화에 대응한다)'을 인용해 "30여 년간 쌓아온 변치 않는 우정이야말로 복잡한 변화에 대응할 가장 확실한 답"이라고 재차 강조했다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 총리실에서 레 밍 흥 총리와 면담에 앞서 악수하며 인사를 하고 있다. [사진=청와대]

◆ 베트남 서열 2위 흥 총리 "한국은 최상의 파트너…질적·심화형 투자 확대 요청"

흥 총리는 환영사에서 한국을 "과학기술과 혁신, 디지털 전환의 핵심 동력"으로 규정하며 적극적으로 구애했다.

흥 총리는 "베트남 정부는 투명하고 안정적이며 예측 가능한 투자 환경을 보장하겠다"면서 한국 기업들이 안심하고 장기적인 생산 활동을 이어갈 수 있도록 과감한 규제 개혁을 약속했다.

흥 총리는 "한국은 이제 베트남의 최대 투자국이자 3위 교역국"이라며 "투자 측면에서는 1만5000여 개 사업이 가동 중이며 총등록 자본금은 1000억 달러에 육박한다"고 소개했다. 흥 총리는 "이는 약 100만 명의 일자리를 창출하고 베트남 총 수출액의 30%에 기여하고 전자와 제조, 첨단기술을 중심으로 베트남의 핵심 사업 형성에 중추적으로 역할을 해왔다"고 의미를 분석했다.

흥 총리는 "한국과 베트남의 경제 협력은 단순 규모 확대에 그치지 않고 질적 성장으로 전환해야 한다"며 "미래 생태계를 함께 구축하는 상생형 파트너십으로 나아가야 한다"고 강조했다. 구체적으로 ▲첨단기술 생태계 공동 구축 ▲공급망 재편 ▲공동 연구개발과 기술 상용화를 제안했다.

23일(현지시각) 베트남 하노이에서 열린 '한-베트남 비즈니스 포럼'에서 김정관 산업통상부 장관(오른쪽 8번째)과 베트남 응오 반 뚜안 재무부 장관(오른쪽 7번째)이 참석한 가운데 두산에너빌리티 윤요한 마케팅부문장(오른쪽 3번째)이 베트남 현지 기업인 PTSC, PETROCONs와 각각 베트남 신규원전 협력과 공급망 개발을 위한 업무협약을 체결했다 [사진=두산에너빌리티]

◆ 삼성·SK·현대차 총수들 "실적으로 증명할 것…질적 성장 이끌겠다"

베트남 경제사절단을 이끈 대한상의 최태원 회장은 "베트남은 이제 더 이상 기회의 땅이 아니라 함께 미래를 만들어 나가는 파트너"라며 "단순 규모 확대를 넘어 AI, 첨단기술, 에너지 전환 분야에서 더 높은 부가가치를 만들어내는 과감한 협력이 필요하다"고 강조했다.

이재용 삼성전자 회장은 취재진 질문에 "기업인은 실적으로 말해야 한다"라며 짧지만 강한 자신감을 내비쳤다. 삼성은 베트남 내 최대 투자 기업으로서 첨단 연구개발(R&D) 분야 협력을 더욱 심화할 것으로 보인다. 이 회장은 포럼에서는 "베트남의 성공이 곧 삼성의 성공"이라며 베트남에 첨단기술과 인재양성을 적극 지원하겠다는 의지를 분명히 했다.

구광모 LG 회장은 "인도에서 하는 사업이 있고 이번 순방을 계기로 더 잘 진행되길 바라는 마음"이라며 "베트남은 양국 간 교류가 이미 워낙 많고 기업 진출도 활발하다. 이번 기회에 양적인 면을 넘어 질적인 면에서도 발전되길 바란다"고 희망했다.

박지원 두산에너빌리티 회장은 "베트남에서 지금 원전을 지으려고 하니 포럼에서 회사를 잘 소개해 보려고 준비해 왔다"며 "그동안의 실적 위주로 말씀드리려고 한다"고 의욕을 보였다.

베트남 정부는 현재 닌투언 지역에 원전 단지 2곳, 모두 4기를 건설하는 사업을 추진 중이다. 총사업비는 200억~250억 달러(29조~37조원) 규모로 추산된다. 원전 1호기는 러시아가 수주했으며, 2호기는 한국이 유력하다는 전망이 나오고 있다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 소인수회담을 하고 있다. [사진=청와대].

김용범 청와대 정책실장은 이날 오후 하노이 프레스센터 기자간담회에서 "이번 국빈 방문은 미래 첨단산업 성장과 이를 안정적으로 뒷받침하는 원전·에너지·인프라 협력의 좋은 출발점이 됐다"고 평가했다.

김 실장은 국내 기업이 호치민시와 3억3000만 달러 규모의 도시철도 차량 관련 계약을 체결한 것을 소개하며 "이 대통령의 이번 국빈 방문은 베트남의 철도·신도시 건설 등 초대형 국책 인프라 사업에 한국 기업의 참여 가능성을 한층 높이는 계기였다"고 강조했다.

the13ook@newspim.com