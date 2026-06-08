[로펌이슈] 광장, 최대현 전 산은 수석부행장 고문 영입

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금융·투자 자문 역량 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 광장이 한국산업은행 수석부행장과 KDB인베스트먼트 대표이사를 지낸 최대현 고문을 영입하며 금융·투자 분야 자문 역량 강화에 나섰다.

광장은 최대현 고문을 영입했다고 8일 밝혔다.

최 고문은 1992년 한국산업은행에 입행한 이후 약 30년간 기업금융과 구조조정, 프로젝트파이낸싱(PF) 등 주요 업무를 수행한 금융 전문가다. 산업은행에서는 기업금융부문장(부행장)과 수석부행장 등을 역임하며 대규모 기업금융과 구조조정 업무를 이끌었다.

최대현 광장 고문. [사진=광장]

특히 사모펀드부 운용팀장과 베트남 주재원으로 근무하며 사모펀드(PEF)의 조성·운용·회수(Exit) 전 과정과 해외 직접투자 분야에서 전문성을 쌓았다.

이후 2022년부터 올해까지 KDB인베스트먼트 대표이사를 맡아 국책 투자 전문기관 경영을 총괄했다. 재임 기간 동안 혁신기업 투자 확대와 민간 투자 생태계 활성화에 기여하며 투자자 관점의 실무 경험과 경영 노하우를 축적했다.

광장은 최 고문의 합류를 통해 기업 인수·합병(M&A), 사모펀드 설립 및 운용, 해외 투자 등 복잡한 금융 거래에 대한 자문 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김상곤 광장 대표변호사는 "공공금융과 민간 투자 시장을 모두 아우르는 탁월한 식견과 실무 경험을 갖춘 최대현 고문의 합류는 급변하는 금융 환경 속에서 고객사들에게 단순한 법률 자문을 넘어, 비즈니스 본질에 기반한 전략적 솔루션을 제공하는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "광장은 앞으로도 금융, 세무, 지식재산권 등 각 분야의 최고 전문가들을 지속적으로 영입하며, 고객 중심의 원스톱 법률 서비스를 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.

최대현 고문은 "광장은 국내 정상급 수준의 전문가들이 모여 있는 곳으로, 이곳에서 그동안 금융과 투자 현장에서 쌓아온 경험을 나누게 되어 기쁘다"며 "구성원들과 긴밀히 협력하여 고객들이 직면한 금융·투자 관련 현안을 성공적으로 해결하고, 새로운 성장 동력을 발굴하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com