'한-베트남 비즈니스 포럼'서 AI·에너지 협력 확대…SK·두산 등 MOU

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최태원·이재용 등 정·재계 인사 500여 명 참석

산업·투자 파트너십 고도화 4대 핵심분야 논의

주요 기업, AI·원전 등 70여건 MOU·계약 체결

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이재명 대통령의 베트남 국빈방문을 계기로 열린 한-베트남 비즈니스 포럼에서 양국 주요 기업들이 한자리에 모여 경제협력 확대 방안을 논의했다. 기존 제조업 중심의 협력을 인공지능(AI)·에너지·첨단기술 분야로 확대하는 데 뜻을 모았다.

대한상공회의소는 23일(현지 시각) 베트남 하노이 JW메리어트호텔에서 한-베트남 비즈니스 포럼을 개최했다. 이 대통령의 국빈 방문을 계기로 마련된 이번 포럼에는 양국 정·재계 인사 500여 명이 참석했다.

한국 측에서는 최태원 대한상의 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 조현준 효성 회장, 정원주 대우건설 회장, 성김 현대자동차 사장, 최수연 네이버 대표 등이 참석했다.

윤진식 한국무역협회 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장(CJ회장), 최진식 한국중견기업연합회 회장 등 경제단체장도 함께 했다. 베트남 측도 응고 반 뚜언 재무부 장관, 레 응옥 선 PVN 회장, 당 호앙 안 EVN 회장 등 정부 인사와 국영·민간기업 수장들이 참여했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대]

109개 기업이 참여한 이번 경제사절단은 제조업 중심 협력을 넘어 AI·첨단기술·에너지 등 미래 산업협력 기반을 마련했다.

이번 포럼은 '산업·투자·과학기술 파트너십 고도화'를 주제로 ▲첨단인력 양성(Nurturing Talent) ▲에너지(Energy) ▲AI 전환(AIX) ▲과학기술(Tech) 등 4대 핵심 분야의 구체적인 실행과제를 다뤘다.

최태원 대한상의 회장은 이날 환영사를 통해 "앞으로는 단순한 규모의 확대를 넘어서 첨단 제조와 서비스, 디지털 분야처럼 더 높은 부가가치를 만들어내는 협력이 필요하다"고 했다. 최 회장은 이어 "인공지능은 산업의 흐름 자체를 바꾸고 있다"며 "한국의 기술과 베트남의 젊고 역동적인 인재가 만나면 굉장히 큰 시너지를 만들어낼 수 있을 것"이라고 말했다. 그는 "재생에너지나 친환경 산업에서 양국이 함께 협력할 여지가 상당히 크다고 본다"고 덧붙였다.

첨단인력 양성과 관련해 나기홍 삼성 베트남 전략협력실장은 제조혁신 컨설팅과 스마트공장 지원 사례를 소개하며 차세대 기술인재 육성을 위한 '청소년 미래기술 교육' 확대 계획을 밝혔다.

AI 전환과 에너지 인프라 분야에서도 실질적인 협력 방안이 심도있게 논의됐다. 추형욱 SK이노베이션 대표이사는 AI 생태계 구축에 필수적인 전력 인프라의 중요성을 강조하며, 뀐랍 LNG 발전 프로젝트 등 현재 추진 중인 양국 협력사업의 로드맵을 공유했다. 한국과학기술연구원(KIST)은 인재·기술·산업을 잇는 협력전략을 제안했다.

이번 포럼에서는 70여건의 업무협약(MOU) 및 계약이 체결됐다.

SK이노베이션과 SK텔레콤은 베트남 국가혁신센터와 AI 데이터센터 조성을 위한 MOU를 체결했다. 대우건설은 베트남 사이공텔과 데이터센터 사업 공동개발 MOU를 맺었고, 포스코퓨처엠은 베트남 타이응웬성과 이차전지 음극재 공장 건립 승인절차를 완료했다.

두산에너빌리티는 베트남 기업들과 신규원전 협력 업무협약을 체결했고, 대한전선은 베트남 뉴테콘과 전력망 고도화 및 초고압 케이블 사업 협력 MOU를 맺었다.

포럼 전날 개최된 기업인 간담회에는 양국 주요 기업인 26명이 참석해 산업별 협력 방안을 논의했다. 한국 주요 그룹 총수들과 PVN, EVN, Vingroup, FPT 등 베트남 핵심 기업 수장이 직접 대면해 전략적 소통을 강화했다.

윤철민 대한상공회의소 국제통상본부장은 "이번 방문을 통해 양국 기업 간의 구체적인 협력가능성을 확인했다"며 "앞으로 AI·에너지·인프라 등 전략 분야를 중심으로 실질적인 성과로 연결될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

y2kid@newspim.com