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李대통령, 베트남 '새 지도부' 권력서열 2·3위 면담…경제·안보 협력 다지기

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  • 이재명 대통령이 23일 베트남 총리와 국회의장을 면담했다.
  • 경제 협력과 최저한세·LNG 사업 지원을 논의했다.
  • 입법 뒷받침과 교역 1500억 달러 목표를 확인했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

베트남 서열 2위와 원전·교통 인프라
에너지 협력…1500억 달러 교역 목표
국회의장엔 "韓 국민·기업 지원 부탁"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 베트남 권력 서열 2위인 레 밍 흥 총리와 3위인 쩐 타잉 먼 국회의장을 잇따라 면담하며 한-베트남 간 경제·안보 협력을 탄탄히 다졌다. 

베트남 새 지도부가 출범한 지 2주 만에 성사된 첫 국빈 방문을 계기로 이 대통령이 핵심 인사들을 모두 만났다. 베트남 국정 운영 전반을 책임지는 이들과 실질적인 실행 계획을 확정했다는 점에서 외교적 의미가 크다는 게 한국 정부의 설명이다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 소인수회담을 하기 전 악수하며 인사하고 있다. [사진=청와대]

◆ '경제 컨트롤타워' 총리와 LNG·최저한세 해법 논의

이 대통령은 먼저 경제와 행정을 총괄하는 흥 총리와 만나 2030년 교역액 1500억 달러(221조원) 목표 달성에 필요한 구체적인 방법론을 논의했다. 특히 이 대통령은 베트남에 진출한 한국 기업들이 겪는 현장의 고충을 전달하며 세일즈 정상 외교를 펼쳤다. 

특히 이 대통령은 글로벌 최저한세 시행과 부가가치세 환급 제도 변경 등 기업 수익성에 직결되는 현안에 대해 베트남 정부의 각별한 배려를 요청했다. 

글로벌 최저한세란 다국적 기업이 법인세율이 낮은 국가에 자회사를 세워 세금을 적게 내는 것을 막는 제도다. 

이 대통령은 한국 기업이 추진 중인 액화천연가스(LNG) 발전 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 지원해줄 것도 요청했다.

호치민시 한국국제학교 부지 사용 승인 등 오랜 교육 현안에 대해서도 흥 총리의 적극적인 협조 약속을 이끌어냈다. 흥 총리는 한국을 과학기술·혁신·디지털 전환의 핵심 파트너로 규정하며 우호적인 투자 환경 조성을 약속했다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 총리실에서 레 밍 흥 총리와 면담에 앞서 악수하며 인사를 하고 있다. [사진=청와대]

◆ 국회의장과 '입법 지원' 약속…제도적 뒷받침 확보

이 대통령은 먼 의장과의 면담과 오찬에서 두 나라 정부 간 합의가 실질적인 법적 효력을 얻을 수 있도록 베트남 입법부 지원을 요청했다. 이 대통령은 아무리 좋은 합의라도 의회의 입법적 지원 없이는 실현되기 어렵다는 점을 강조하며 먼 의장의 협력을 거듭 당부했다.

먼 의장은 베트남의 경제 목표를 달성하려면 한국의 첨단 기술·산업이 필수적이라는 점을 언급하며 더 많은 한국 기업이 진출할 수 있도록 입법 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.

특히 10만 가구에 달하는 한-베트남 다문화가정이 양국 관계를 잇는 소중한 자산이라는 데 공감하고 안정적 체류를 위한 제도적 노력을 기울이기로 했다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 국회의사당에서 쩐 타인 먼 국회의장과 악수하고 있다. [사진=청와대]

◆ 새 지도부 출범 후 '첫 국빈' 상징적 존재감

이 대통령이 베트남 권력 서열 1~3위를 모두 면담한 것은 베트남 새 지도부 출범 후 한국 정상이 첫 국빈으로 초대받아서 가능했던 파격적인 일정이었다. 베트남이 한국을 단순한 우방국을 넘어 국가 발전의 사활을 건 최상의 파트너로 대우하고 있다는 것을 보여준다고 정부 측은 설명했다. 

이번 연쇄 면담 성과는 ▲중단 없는 경제 협력 ▲전략적 에너지 파트너십 ▲공급망 안보 강화로 요약할 수 있다.

이 대통령은 베트남 신지도부와의 면담으로 글로벌 통상 환경의 불확실성 속에서도 1500억 달러 교역 목표를 향한 동력을 다시 한번 확인했다. LNG 발전과 원전을 비롯한 미래 전략 분야에서 한국 기술력을 베트남 국가 인프라의 핵심으로 안착시켰다.

중동 정세 불안 등 공동 위기 상황에서 에너지와 공급망 전반에 대한 전략적 소통 창구를 구축했다.

청와대는 "이 대통령의 베트남 새 지도부 면담은 고속 성장을 이어가는 베트남과 경제적 연대라 불릴 만큼의 긴밀한 경제 협력으로 호혜적이고 지속가능한 발전을 견인하는 또 하나의 동력이 될 것"이라고 기대했다. 

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 총리실에서 레 민 흥 총리와 면담을 하고 있다. [사진=청와대]

the13ook@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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